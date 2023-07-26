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上半年房屋買賣移轉創5年新低 新竹縣崩跌3成 今年難守底線

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

內政部公布上半年全國買賣移轉棟數共13萬8942棟，跟去年上半年相比減少18.7%，超過8成的縣市上半年買賣移轉棟數低於去年同期，其中新竹縣年減33.4%，成為減幅最多的縣市。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，自去年央行升息後，交易趨緩，平均地權條例修正案衝擊市場信心，但房價尚未下修，買方保持觀望態度，故成交量降低，新竹縣在房市多頭之際漲勢強勁，市場風向改變後，交易趨冷最為明顯。

綜觀各縣市上半年度買賣移轉棟數，減少最多的前五名分別為新竹縣年減33.4%、彰化縣年減26.6%、宜蘭縣年減23.3%、台北市年減21.2%、新竹市年減20.6%。另一方面，今年上半年買賣移轉棟數正成長的縣市只有4個，分別為連江縣、嘉義縣、金門縣及澎湖縣。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，政府打房動作頻頻，目前五大銀行平均房貸利率已破2%，加上下半年景氣保守，買方對於市場的不確定因素存有疑慮，稅制閉鎖造成物件稀少，更讓賣方降價意願低，讓交易更陷膠著，下半年買氣很難暢旺，預估今年全年度買賣移轉棟數約在27萬棟上下，少於30萬棟這基本底線，回到2018年的交易水準。

房貸

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