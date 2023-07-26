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政院：下半年景氣與經濟成長能趨穩恢復

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人林子倫。記者邱德祥攝影／報系資料照
行政院發言人林子倫。記者邱德祥攝影／報系資料照

針對近日媒體評論台灣經濟出口表現一事，行政院發言人林子倫今（26）日表示，相關內容並未真實呈現台灣近年來經濟發展實際狀況，並有刻意誤導之嫌。預估整體景氣與經濟成長能在下半年能趨穩恢復。

林子倫表示，2016年至2022年，台灣年均經濟成長率為3.4%，高於同期間全球年均經濟成長率2.9%，在疫情期間（2020-2022）年均成長更超過4%，遠高於全球平均2.2%。同時，近三年來台灣的出口金額也持續增加，去 (2022) 年增率達7.4%，出口金額4,794億美元，創下歷史新高。

林子倫提到，與亞洲各國相比，台灣2022年人均GDP達32,643美元，為全球經濟體中第35名，亞洲排名第4，更首度超越韓國。2016年至2022年平均GDP成長率也達3.4%，高於新加坡的3.0%、韓國的2.4%、香港的0.4%、日本的0.2%，在亞洲地區表現亮眼。

另外，林子倫說，今 (2023) 年全球景氣受通膨與升息影響，上半年經濟表現疲軟，產業持續調整庫存，加上因過去三年台灣經濟表現快速成長，墊高基期，使台灣上半年出口出現負成長的情況。因此，政府將繼續推升經濟動能，包含投資台灣三大方案已突破2兆元新台幣並持續成長中，並且全力協助AI人工智慧、高效能運算資料中心以及車用電子等高端商機產業，可望提升下半年出口動能，民間消費也持續復甦，支撐餐飲、觀光、服務等內需，整體景氣與經濟成長預計於下半年能趨穩恢復。

景氣 經濟成長率

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