航空客運復甦強勁 桃機上半年旅客量1,516.7萬超出預期
疫後航空客運復甦強勁，據桃園機場公司最新統計顯示，桃園機場今年1至6月進出旅客量達1,516.7萬多人次，全年樂觀上看3,000萬人次，超出最先預期的2,500萬至2,800萬人次。
疫後國人出國和國際旅客來台人數逐漸增多，桃機公司統計指出，今年1月入出境和過境旅客已破200萬，達206.9萬人次，2月因春節長假剛結束，出國旅客減少很多，進出旅客數不如1月，但3月起又逐月增多，6月份在畢業潮和學生陸續放暑假下，入出境旅客激增，合計突破300萬，達312.8萬餘人次。
桃園機場公司統計，暑假開始的首個週末（7月1日至7月2日）平均日運量近12萬人次，較今（2023）年日均量增加約五成。隨著航班和航點漸增及國人出國意願高漲，桃園機場暑假客運量上看650萬人次，全年樂觀上看3,000萬人次。
桃機公司表示，疫後桃園機場各區域航線陸續復飛，其中以東南亞、北美及東北亞旅客增加最為顯著，約已恢復至疫情前2019年的七至八成；而自去年解封以來，桃機日均運量也不斷成長，從去（2022）年10月2.2萬人，逐步增加至今年6月10.4萬人，與疫情前2019年日均旅運量13.3萬人相比，已恢復至78%。
桃機公司指出，國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅運人次將增加28.3%至43.5億人次，約為恢復至疫情前2019年96%，根據航空公司復飛情形及運量分析，桃園機場今年客運量預估約為2,000至2,800萬人次，但樂觀上看3,000萬人次，預計第4季可恢復至疫情前80%航網水準。
根據桃園機場航班運量人數預報系統顯示，第一航廈出境尖峰時段為5時至9時及12時至15時、第二航廈出境尖峰時段為6時至9時，因此，提醒旅客最好提早2.5至三小時抵達機場，以免耽誤行程。
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