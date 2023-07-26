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美利達2023環法賽車隊版太熱門 追加訂單趕工生產

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
環法自行車賽加持，美利達訂單爆。業者提供
環法自行車賽加持，美利達訂單爆。業者提供

環法自行車賽落幕，國內大廠美利達所屬的TBV 巴林.勝利車隊總計摘下3個單站冠軍、團隊總排名第4、個人總排第6名等佳績，成為戰果最豐碩的隊伍之一。

今年的環法賽，美利達特別為TBV隊選手打造了外觀有別以往的選手車，珍珠白的美工塗裝具有中東巴林島國的地方特色，顯得格外吸睛。

戰績加持，使得市場上詢問美利達TBV環法賽車隊版的熱度大增，高單價的車隊版選手車車架組早已供不應求。為此美利達公司的副總經理鄭文祥表示，日前已緊急追加訂單趕製生產當中，預計九月起可以陸續上市供貨。

美利達這次推出與選手車一模一樣，特殊塗裝的美利達2023環法車隊版車架組有兩種款式，包含空氣動力型的REACTO（銳克多，不含零件的車架組建議售價$10.5萬)，以及爬坡性能超強的SCULTURA（斯特拉，不含零件的車架組建議售價$9.5萬）。

美利達 勝利

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