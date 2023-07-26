台中人「逐捷運而居」成形 這兩站2年漲三成
台中捷運通車至今已二年，永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點2021年至2023年台中捷運共18站的房價表現，烏日站漲幅34%最多，文心森林公園站也超過三成，北屯區則有4站入榜前十名，為台中捷運通車後受惠最大行政區。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，與2021年相比，漲幅前十名的站點都上漲超過一成，顯示台中民眾逐捷運而居的偏好逐漸明朗。
陳金萍指出，台中捷運綠線是中台灣第一條捷運，行經北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區、烏日區等，沿線經過多處大型公園、賣場、美食街與商圈，軌道經濟效益帶動房價上揚明顯。
其中烏日站2021年平均每坪21.1萬元，2023年上漲至每坪28.3萬元，漲幅多達34%，文心公園站由每坪27.6萬元漲至36.0萬元，漲幅30.4%，排名第二，舊社站漲幅29.4%位居第三位。
陳金萍說明，北屯區是台中市的核心區域，人口數也居台中市之首，因此台中捷運沿線有許多站點經過該行政區。根據實價登錄資料盤點漲幅前十名站點，北屯區就鄧了4個席次，受惠最大。
其中，北屯區漲幅前2名分別為舊社站、文心崇德站，漲幅分別為29%與19%。
舊社站周邊不但有單元十二長春重劃區和十期軍功水景重劃區，使當地新成屋比例提高，還有慈濟醫院和學校等，生活機能十分便利，吸引不少有小孩的小家庭購屋。
文心崇德站為職棒中信兄弟的主題車站。當地有許多大型連鎖餐廳進駐，可滿足各項生活所需，加上學校林立，可說是北屯區機能最好的站點，吸引不少小資族群、首購族和新婚夫妻等購屋族群進駐。
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