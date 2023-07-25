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去年十大豪宅交易全在北市！前3名每坪258萬起、5筆基地來自國有地標售

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
2022年住宅交易單價前10名，全位於北市的市中心傳統豪宅區段，包括大安區、信義區、中正區等，其中，大安區「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」拿下了前三名。記者朱曼寧／攝影
2022年住宅交易單價前10名，全位於北市的市中心傳統豪宅區段，包括大安區、信義區、中正區等，其中，大安區「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」拿下了前三名。記者朱曼寧／攝影

據台北市地政年報資料顯示，2022年住宅單價交易前10高的名宅，全都位於北市的市中心傳統豪宅區段，包括大安區、信義區、中正區、中山區與松山區；若觀察基地開發前身，則有國有地標售、報社廠區改建、飯店改建與舊廠改建，要能夠打造高價住宅的特色包括路段、景觀、大面積與品牌建商等條件。

統計2013年至2022年北市住宅交易單價在200萬元/坪以上交易案件，以2021年件數最多，共計52件，其次為2019年44件；2022年及2015年皆為37件，2016年交易件數最少，全年僅3件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年高價住宅房價並未再創新高，主要可能頂樓的高樓層戶別已經交易，加上豪宅市場可選擇性不少，房價雖然維持高檔，但似乎沒有繼續創高的趨勢，尤其今年平均地權條例修法上路，短期間的豪宅市場交易可能會悶一陣子，不過今年台股指數上揚，又有新的產業與應用竄出，通常也會帶來一些新的豪宅需求。

2022年住宅交易單價前10名，前三名皆為大安區「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，其次分別為信義區「聯合大於」、中正區潤泰「松濤苑」、中山區「西華富邦」、松山區「文華苑」及「潤泰敦峰」。

統計顯示，去年前三高價都是「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，每坪成交價落在258~260萬元區間，該案前身為著名的信義聯勤土地，先後由壽險與建設公司取得，由於基地正對大安森林公園，屬於傳統的豪宅區段，因而能夠創造較高的價格。

曾敬德表示，北市豪宅過去曾一度是房市的領頭羊，不過政府推出豪宅稅後曾衝擊房市，未來須觀察私法人購屋採許可制後，豪宅市場的演變。

豪宅稅 房市 房價 平均地權條例 國有地

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