威盛智能事業今年業績看增 盼工廠AI解決方案提升安全性

威盛（2388）衝刺預防性工廠AI解決方案，該公司智能事業部總經理吳億盼今(25)日表示，工安意外災害造成人員傷亡及企業損失等，是大家所不樂見，期許透過工廠AI解決方案，大幅提升工廠人員及環境安全性。而該公司今年工廠AI解決方案與整體智能事業部的業績表現，預期都會呈現成長態勢。

威盛25日舉辦工業安全管理論壇，展示多項工廠AI解決方案，希望為業界工廠安全提供具體防範措施，包括火災與管道洩漏預防、瑕疵辨識、自動化個人防護設備檢測、堆高機AI安全輔助系統等方案。

威盛提到，透過邊緣AI系統和應用軟體，可進行火災與管道洩漏的自動化危險檢測流程，並提供更廣的涵蓋範圍與更高的精確度，以降低成本，並提升效率。同時，自動化個人防護設備檢測則能評估人員在工作場所是否穿戴正確服裝與配備，威盛智能工業安全系統支援在苛刻條件下24小時運行，且能辨識特定的安全威脅情形。

另外，在工廠環境中，威盛認為，物流與製造業需要透過AI來提升堆高機運輸安全性，避免造成人員傷亡及財損，該公司提供具備監控駕駛安全、人員安全及盲區偵測的堆高機AI安全輔助系統。