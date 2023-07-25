寬魚國際下半年將投資校園電影及經營廣告項目

寬魚國際（6101）疫後表現亮眼 ，今年前六個月累計營收達3.15億元，年增超過六倍。今年上半年，蔡依林橫跨2022年除夕與2023年1月的《Ugly Beauty世界巡迴演唱會 台北最終站》與寬魚國際首個在海外舉辦的《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會美國拉斯維加斯站皆開紅盤，對公司收益立下顯赫戰功。

展望下半年，寬魚國際表示，將更積極開拓演藝與文創的版圖，希望與其他專精單一項目的文創公司，拉開更大距離，將投資校園電影以及經營廣告項目。電視劇方面，率先啟動的是與湖南衛視合作的電視大戲《另一種藍》，由寬魚國際旗下藝人「仔仔」周渝民出演男主角，以景德鎮為題材，預計會掀起新一波「戲劇+文化」的新劇種。

至於演唱會市場的經營，寬魚國際除了澳門解封後的定期演唱會演出，之前有梁靜茹在瀋陽的《2023當我們談論愛情梁靜茹世界巡迴演唱會》，加場也火速完售。

今年下半年寬魚國際將舉辦王心凌海外巡迴演唱會、羅志祥泰國與澳門的演唱會等，加上《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會將於9月9日與10日在台北小巨蛋舉辦台北站，也讓營運蓄勢待發。