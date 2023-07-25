快訊

連國防部長對意外都感到納悶 迫擊砲彈爆炸事件「關鍵謎團」在這裡

董至成突宣告「回大陸復工」 驚人收入曝光

獨／總統蔡英文今染疫 疾管署：自主健康管理最慢8月「下修至5天」

仁新醫藥LBS-008斯特格病變新藥 完成臨床三期收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新醫藥（仁新）昨（24）日代子公司Belite Bio公告，研發中新藥Tinlarebant（LBS-008）青少年斯特格病變（STGD1）全球臨床三期試驗已於美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國大陸、香港、台灣、澳洲等11國完成收案90人，預計2024年中進行期中分析，若數據正面，將有機會成為全球首款治療STGD1藥物。

仁新表示，這項全球臨床三期試驗為兩年期之多國多中心臨床試驗，採隨機、雙盲與安慰劑對照研究（2:1），以評估LBS-008治療STGD1患者的安全性及有效性。

仁新醫藥董事長林雨新表示，完成全球臨床三期試驗於11個國家共90位受試者的收案是公司STGD1臨床三期試驗的重大里程碑。很高興看到急需治療的STGD1病患族群踴躍參與此臨床試驗。這次臨床試驗深具潛力成為首個展現對STGD1患者治療效果的全球臨床三期試驗，非常期待在2024年中分享Tinlarebant的安全性及有效性期中數據。

臨床試驗計畫主持人、英國Moorfields眼科醫院Michel Michaelides教授表示，參與這充滿希望的臨床試驗是莫大的榮幸。Tinlarebant的STGD1臨床二期試驗的18個月數據持續展現出病變進程減緩之趨勢非常令人振奮，並使我們更堅信Tinlarebant具備潛力成為第一個FDA核准的STGD1治療藥物。

正在進行的STGD1臨床二期試驗之18個月期中分析資料已觀察到，LBS-008持續展現其優異安全性及耐受性，且LBS-008受試者病變進程更呈現獲得抑制或減緩之趨勢，該臨床二期試驗的24個月數據預計將於今年第4季發表。

STGD1目前仍無有效治療藥物，全球存在巨大未被滿足的醫療需求，根據美國投資銀行的研究報告，STGD1全球市場規模預估於2030年可達到每年12.7億美金（約新台幣393億元）。Belite Bio公司的這次試驗，是目前唯一STGD1全球臨床三期試驗，鑒於LBS-008已獲FDA快速審查認定（Fast Track Designation）的優勢，若2024年期中分析數據正面，LBS-008將有機會成為全球首個STGD1核准藥物，搶攻罕病市場商機。

此外，由於晚期乾性黃斑部病變（Geographic Atrophy,GA）之病理生理學特徵與STGD1相似，同為有毒的雙維甲酸（bisretinoids）於視網膜過度積累，使得感光細胞死亡而導致患者失明

除了STGD1臨床二期試驗及臨床三期試驗外，LBS-008 GA臨床三期試驗預計將於今年第3季完成第一位病人收案，目標搶攻全球首款治療乾性黃斑部病變之口服藥物龐大市場，且未來不排除與國際藥廠授權合作，以加快新藥開發或商業化之腳步，盼儘早嘉惠更多患者留住寶貴視力，並創造股東利益最大化。

美國 視力 失明

延伸閱讀

台南男欠繳拒酒測罰鍰遭拘提 趕忙找胞妹出面代繳清

軍情局破天荒遭搜索…女軍官涉「洩國防以外機密」 士檢今證實指揮偵辦中

腰圍粗、血壓高 5萬民眾求體重管理「遠離代謝症候群」

水電工5年欠繳稅款、罰鍰15萬元 險遭拘提趕忙繳清

相關新聞

台灣虎航8月中旬掛創新板 力拚成為日本王及澳門王

國內唯一的平價航空台灣虎航（6757）預計在8月中旬於創新板掛牌，詢價圈購期間7月31日至8月3日，增資基準日8月11日...

宇瞻智動化設備方案亮相 助力生技產業智慧轉型

國際生技產業指標盛事的亞洲生技大展即將登場，隨著疫後人潮的復甦，此次規模預估將創下史上最大，記憶體模組廠宇瞻（8271）...

華航、長榮航搶攻轉機客 商戰全面開打

搶攻轉機客商戰全面開打！疫後全球航班復飛速度還不夠快，龐大的轉機需求比過去更明顯，華航（2610）、長榮航（2618）直...

台塑年度調薪2.5% 員工平均薪資將達5.8萬元

台塑企業年度調薪案上午由總裁王文淵帶領台塑四寶董事長等高層，與四大公司工會代表於台北總部，進行最終協商會議。台塑企業今年...

日月潭畔首棟精品酒店度假寓所 大恆「冉冉日月」受矚目

國內知名旅遊度假景點日月潭畔，出現首棟法式精品酒店度假寓所，這棟名為大恆「冉冉日月」的預售案，只有25戶，推案建商大恆建...

貿易商1.13億打包3間台南老透店 房仲曝算盤

國門開放，熱門觀光商圈店面交易升溫，實價揭露，台南安平商圈，安平路上三間連棟、屋齡51年的3層樓老透店，今年2月由台南一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦