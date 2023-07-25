快訊

性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

黃子佼2萬字聲明後 孟耿如隔35天為「這件事」重啟發文

台塑年度調薪2.5% 員工平均薪資將達5.8萬元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑工會代表陳鴻儒（中）。攝影／魏鑫陽
台塑工會代表陳鴻儒（中）。攝影／魏鑫陽

台塑企業年度調薪案上午由總裁王文淵帶領台塑四寶董事長等高層，與四大公司工會代表於台北總部，進行最終協商會議。台塑企業今年調薪幅度2.5%，基層員工經常性薪資將多1,410元，調漲後平均員工薪資約5.8萬元，調幅較去年度的4.5%下滑。

台塑工會代表陳鴻儒表示，經過跟總裁討論，今年業績衰退，總裁體恤員工，包含公司在人工智慧的循環經濟節省，靠員工共同努力，員工辛苦的一面主委也都看到，今年工會提出四趴，最後總裁釋出相當大善意，確定2.5%，基層員工經常性薪資將多1,410。總裁裁示，如明年業績比較好，公司也不會吝嗇，可能明年會更多。今年度經常性薪資大概5.66萬元去算，調完約5.8萬，沒有一次性慰勉金。

台塑企業去年員工薪資實質調漲4.5％，調幅創38年來最大，而台塑四寶營運從去年第4季至今年第2季持續承壓，獲利動能明顯受阻，最新公布物價水準也有趨緩跡象，因此，先前外界對台塑企業今年調薪幅度是否明顯下修調整，引發關注。

台塑集團總裁王文淵（中）。攝影／魏鑫陽
台塑集團總裁王文淵（中）。攝影／魏鑫陽

台塑 王文淵 薪資

延伸閱讀

四大會計師事務所 大加薪

軍公教明年調薪傳地方出一半 4市長批裝闊「我請客、你埋單」

藍轟軍公教加薪未全額補助地方 政院：補助優於以往

影／中央調薪地方買單 民代批美意排擠地方福利

相關新聞

我國農產品出口市場轉型！水果銷中國占比2022年僅1.6%

農委會統計指出，從農產外銷長期趨勢來看，台灣農產品外銷2021年創下歷史新高達56.7億美元，2022年我國農產品外銷中...

貿易商1.13億打包3間台南老透店 房仲曝算盤

國門開放，熱門觀光商圈店面交易升溫，實價揭露，台南安平商圈，安平路上三間連棟、屋齡51年的3層樓老透店，今年2月由台南一...

台塑年度調薪2.5% 員工平均薪資將達5.8萬元

台塑企業年度調薪案上午由總裁王文淵帶領台塑四寶董事長等高層，與四大公司工會代表於台北總部，進行最終協商會議。台塑企業今年...

日月潭畔首棟精品酒店度假寓所 大恆「冉冉日月」受矚目

國內知名旅遊度假景點日月潭畔，出現首棟法式精品酒店度假寓所，這棟名為大恆「冉冉日月」的預售案，只有25戶，推案建商大恆建...

產業戰略論壇8月9日登場 許勝雄：建立韌性供應鏈

金仁寶集團董事長許勝雄表示，集團很早就啟動海外布局，至今已在十個國家建立68座工廠，並透過更多元的產品線，讓營收來源更加...

中航董事彭蔭剛 出清持股

散裝航商中航的法人董事「航偉投資」代表人彭蔭剛昨（24）日申讓個人手上的中航股份，目前彭蔭剛名下有約1,980張中航股票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦