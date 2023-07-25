台塑年度調薪2.5% 員工平均薪資將達5.8萬元
台塑企業年度調薪案上午由總裁王文淵帶領台塑四寶董事長等高層，與四大公司工會代表於台北總部，進行最終協商會議。台塑企業今年調薪幅度2.5%，基層員工經常性薪資將多1,410元，調漲後平均員工薪資約5.8萬元，調幅較去年度的4.5%下滑。
台塑工會代表陳鴻儒表示，經過跟總裁討論，今年業績衰退，總裁體恤員工，包含公司在人工智慧的循環經濟節省，靠員工共同努力，員工辛苦的一面主委也都看到，今年工會提出四趴，最後總裁釋出相當大善意，確定2.5%，基層員工經常性薪資將多1,410。總裁裁示，如明年業績比較好，公司也不會吝嗇，可能明年會更多。今年度經常性薪資大概5.66萬元去算，調完約5.8萬，沒有一次性慰勉金。
台塑企業去年員工薪資實質調漲4.5％，調幅創38年來最大，而台塑四寶營運從去年第4季至今年第2季持續承壓，獲利動能明顯受阻，最新公布物價水準也有趨緩跡象，因此，先前外界對台塑企業今年調薪幅度是否明顯下修調整，引發關注。
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