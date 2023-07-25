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「牛角燒肉」暫停7加盟店營運 直營店營運正常

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

知名連鎖燒肉「牛角」今日在官網上說明，因牛角加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」 發生資金周轉問題，包括高雄的漢巨店、同盟店、義大店，以及屏東太平洋店、台中豐太店、嘉義耐斯店、台南永康愛買店等七間門市，今日起暫停營業。業者也公告，目前牛角本部也與各商場正在協議是否可以繼續正常營業，如有詳細的政策將會再次公告。

牛角也說明，除上述店鋪外，其他分店目前皆正常營業，歡迎民眾前往用餐。據悉，牛角為日本規模最大、最知名的國際燒肉品牌，全球展店逾750間。該品牌的特色是「以合理的價格提供高品質的肉品」，特別是提供單點也提供吃到飽的用餐方式，讓消費者可以自行選擇，因此一直廣受市場歡迎。

牛角餐飲集團自2002年進軍台灣市場，2015年將台灣加盟事業體授權給捷利國際，在台是透過直營與加盟雙軌並進策略。此次發生資金危機的是在台加盟合作夥伴捷利國際餐飲，因此並非全台營運據點皆受影響。以遠百為例，業者表示，目前在遠百設店的四家牛角皆為直營店，皆營運正常。

遠百 餐飲 吃到飽

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