快訊

爆資金危機！「牛角燒肉」無預警全台一次停業7間

陸外長秦剛神隱1個月！北京今突開人大常委會議「下落將揭曉」

熱心民眾全聯「聲援收銀」反被打 他出手壓制暴力男等警來抓

宇瞻首度參加亞洲生技大展 智動化設備方案亮相

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
宇瞻設計開發之標籤檢測暨自動落盤包裝機、枕式瓶光學檢測設備實機。照片提供／宇瞻科技
宇瞻設計開發之標籤檢測暨自動落盤包裝機、枕式瓶光學檢測設備實機。照片提供／宇瞻科技

國際生技產業指標盛事的亞洲生技大展即將登場，隨著疫後人潮的復甦，此次規模預估將創下史上最大。宇瞻（8271）智慧物聯今年首度參展，展示專為生技藥業設計的智動化設備解決方案，其中包括「Vial瓶標籤檢測暨自動落盤包裝機」、「枕式瓶光學檢測設備」等實績案例。

「標籤檢測暨自動落盤包裝機」是宇瞻今年推出的多功能In-line自動化設備，適用於俗稱疫苗瓶、西林瓶的Vial Bottle。該機台結合包裝與檢測雙重功能，獨創的落盤包裝設計能在短短一分鐘內自動分離Tray盤，並將超過100個Vial瓶裝入盤中；設備直接連結產線既有貼標機，透過AOI技術進行貼標瑕疵檢測。該機台最大的亮點為可透過軟體自動切換不同尺寸的Vial瓶，實現一機多用的同時，無須操作人員進行換模作業。

此外，宇瞻今年進一步升級「枕式瓶光學檢測設備」的機構設計和檢測方式，大幅提升檢測效率，僅需不到1.5秒即可完成一排6~10連支的枕式瓶檢測；搭載AI人工智慧的AOI系統，不僅讓瓶間縫隙的瑕疵無所遁形，對於瑕疵的判斷也更迅速精準，能準確分析出如瓶內積料與氣泡的差異。

宇瞻智慧物聯提供高度客製的智動化設備設計開發服務，致力為業主降低變革轉型成本。針對客戶既有產品與包材設計專屬檢測機台，不但能為業主降低人力成本，更能大幅提升檢測品質與包裝效率，進一步提升產能。所有出廠的自動化設備皆預留智慧升級彈性，以因應工廠未來的機聯網與工業4.0管理需求；並提供多種智慧升級方案，讓工廠現場管理與能源管理更加簡便即時，助力生技藥廠實現分階段智慧轉型目標，推動企業向ESG永續發展邁進。

生技產業

延伸閱讀

議員憂新竹軌道建設付之一炬 市府：研擬合適方案

侯韓合作挑戰仍在 鄭麗文：國民黨有心理準備當副的？

歐都納無痕山林暌違3年復辦 梔梔號召年輕世代加入登山

U12世界盃／杜蘇芮颱風逼近 台南市府研議因應方案

相關新聞

我國農產品出口市場轉型！水果銷中國占比2022年僅1.6%

農委會統計指出，從農產外銷長期趨勢來看，台灣農產品外銷2021年創下歷史新高達56.7億美元，2022年我國農產品外銷中...

貿易商1.13億打包3間台南老透店 房仲曝算盤

國門開放，熱門觀光商圈店面交易升溫，實價揭露，台南安平商圈，安平路上三間連棟、屋齡51年的3層樓老透店，今年2月由台南一...

產業戰略論壇8月9日登場 許勝雄：建立韌性供應鏈

金仁寶集團董事長許勝雄表示，集團很早就啟動海外布局，至今已在十個國家建立68座工廠，並透過更多元的產品線，讓營收來源更加...

中航董事彭蔭剛 出清持股

散裝航商中航的法人董事「航偉投資」代表人彭蔭剛昨（24）日申讓個人手上的中航股份，目前彭蔭剛名下有約1,980張中航股票...

台泥強攻電池 旗下能元南科廠升級

台泥企業團旗下能元科技昨（24）日表示，疫情趨緩，全球電芯供應鏈生產製造能力恢復，加上儲能業快速發展，帶動磷酸鋰鐵電池需...

風電大人物／當年被笑小孩玩大車，世紀鋼是怎麼成為離岸風電國產領頭羊？

「當時我要買下學校，連我太太都反對，她說要喝牛奶何必買下一頭牛？」世紀鋼董事長賴文祥今年斥資兩億元入主桃園成功工商，並更名為世紀綠能工商，作為培育本土風電人才的一所專門學校，此舉雖是一樁產學合作美談，但他卻也被太太罵慘了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦