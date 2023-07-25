宇瞻首度參加亞洲生技大展 智動化設備方案亮相

國際生技產業指標盛事的亞洲生技大展即將登場，隨著疫後人潮的復甦，此次規模預估將創下史上最大。宇瞻（8271）智慧物聯今年首度參展，展示專為生技藥業設計的智動化設備解決方案，其中包括「Vial瓶標籤檢測暨自動落盤包裝機」、「枕式瓶光學檢測設備」等實績案例。

「標籤檢測暨自動落盤包裝機」是宇瞻今年推出的多功能In-line自動化設備，適用於俗稱疫苗瓶、西林瓶的Vial Bottle。該機台結合包裝與檢測雙重功能，獨創的落盤包裝設計能在短短一分鐘內自動分離Tray盤，並將超過100個Vial瓶裝入盤中；設備直接連結產線既有貼標機，透過AOI技術進行貼標瑕疵檢測。該機台最大的亮點為可透過軟體自動切換不同尺寸的Vial瓶，實現一機多用的同時，無須操作人員進行換模作業。

此外，宇瞻今年進一步升級「枕式瓶光學檢測設備」的機構設計和檢測方式，大幅提升檢測效率，僅需不到1.5秒即可完成一排6~10連支的枕式瓶檢測；搭載AI人工智慧的AOI系統，不僅讓瓶間縫隙的瑕疵無所遁形，對於瑕疵的判斷也更迅速精準，能準確分析出如瓶內積料與氣泡的差異。

宇瞻智慧物聯提供高度客製的智動化設備設計開發服務，致力為業主降低變革轉型成本。針對客戶既有產品與包材設計專屬檢測機台，不但能為業主降低人力成本，更能大幅提升檢測品質與包裝效率，進一步提升產能。所有出廠的自動化設備皆預留智慧升級彈性，以因應工廠未來的機聯網與工業4.0管理需求；並提供多種智慧升級方案，讓工廠現場管理與能源管理更加簡便即時，助力生技藥廠實現分階段智慧轉型目標，推動企業向ESG永續發展邁進。