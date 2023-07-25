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《G9：League of Aces》結合電競與台灣IP 出擊2023漫畫博覽會

聯合新聞網／ 綜合報導

昱泉國際(6169)攜手天火數位共同宣布，多人線上戰鬥競技場類型的遊戲《G9：League of Aces》（以下稱Ｇ9）將於7月27日 2023漫畫博覽會首次公開展出，展覽現場將提供10台競技筆電供玩家體驗5vs.5王牌對決，感受G9在MOBA類別中的創新玩法與突破。昱泉國際總經理洪英超表示：「本次漫博會5天的展出，為昱泉與天火攜手為G9進軍國際市場的準備，串連台灣本土眾多知名IP，以昱泉多年累積的全球發行能量，展現台灣研發實力。」

圖片提供／昱泉國際
圖片提供／昱泉國際

《G9》今日(24)同步公佈官網，讓大家一睹首波出戰的31位英雄與IP聯名角色，並於官網揭露首波宣傳PV，帶出《G9》多項特點，也預告未來的開發方向。

天火數位總經理林志帆表示：「兩年多前團隊著手《G9》的開發計畫，就有著偉大的目標，我們期許《G9》可以在技術上與玩法內容上都能讓台灣的獨立開發能力在國際市場上被看見，沒想到我們達成比預期的更多，有機會能與眾多台灣IP進行聯動，甚至得以在遊戲公開的同時於展覽現場舉辦全國性的比賽，讓我們深信《G9》是搭載眾多人夢想的遊戲平台，勢必全力以赴帶給玩家嶄新的MOBA樂趣。」

《G9》的英雄個性化技能系統，讓每位英雄都具備兩個QWE技能供玩家於開戰前擇一上場，為《G9》打造出深度的戰略玩法給玩家，讓喜愛電競的玩家以高昂鬥志與微操技巧擊敗敵手，相信玩家會陸續發展出因《G9》而生的新新MOBA戰術。開發團隊未來還將翻轉一般MOBA的商業化模式，融入 Web3.0思維，提供複合型的經濟系統給玩家。

圖片提供／昱泉國際
圖片提供／昱泉國際

擁有全球發行經驗的昱泉國際，將協助《G9》與國際接軌，首先將與擁有網路遊戲以及漫畫發行能量的泰國公司Motivate Gaming進行泰國市場的合作。Motivate Gaming除了是泰國第一名足球漫畫”The Killer Pass”(日本名ページになります。 ザ・キラーパス)的發行商，也曾培育管理東南亞兩大電競團隊MGT (東南亞DOTA 2戰隊第一名)與ＭＹ，因此Motivate Gaming對於與《G9》的合作充滿信心，遊戲也會在近期宣布開放上架泰國市場供玩家遊玩的相關計畫。昱泉總經理洪英超表示，將大力推廣《G9》，支持台灣研發與電競內容，積極取得世界認可。

《G9》在與眾多原創IP聯名的策略發展下，除了日前已經公佈的艾薩克傳之外，今日也一次宣布將創意重現昱泉國際於2002年特別為《流星蝴蝶劍.net》設計的綠髮帥氣主角 ”流星”，作為該作品20周年慶的特別企劃。此外，2022年獲得原創IP風雲榜大賞漫畫類第三名的《成為奪心魔之必要》，也在作者賴惟智老師的支持下，由有著魔法天賦的女主角「露娜」率先聯名於《G9》之中，以英雄時裝之方式跨足進入數位3D的世界。而由尖端媒體集團出版旗下兩部台灣原創小說《在座寫輕小說的各位，全都有病》的沁芷柔，《天啊！這女高中生裙子底下有槍啊！》的奈維亞，也分別在兩部作品的原著甜咖啡老師以及小鹿老師的共同支持下，由《G9》開發團隊將作者筆下塑造出來的人物，率先幻化為遊戲內的3D人物與英雄時裝。

《G9》IP聯名女主角們大集結。圖片提供／昱泉國際
《G9》IP聯名女主角們大集結。圖片提供／昱泉國際

《G9》IP聯名男主角們集結。圖片提供／昱泉國際
《G9》IP聯名男主角們集結。圖片提供／昱泉國際

《成為奪心魔之必要》在網漫平台WEBTOON CANVAS累積逾1,570萬點閱，更以高人氣2度登上北美最大網路論壇「Reddit」首頁，紅回台灣。而尖端的兩部輕小說也擁有不少死忠的擁護者。

《G9：League of Aces》集結台灣原創之力，勢必興起國內外產業的關注，昱泉國際與天火數位將各司其職、研運一體，用最好的遊戲性給予玩家們的期待最好的回饋，未來將劍指全球市場發行與推廣，並開啓多樣化的合作機會。

昱泉 漫畫 電競

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