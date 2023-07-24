逾65歲銀髮族購屋熱區中和、淡水奪冠亞軍 長輩買房最看重這點

據聯徵中心資料發現，近一年雙北市65歲以上銀髮族新增房貸件數合計1,260件，且以中和區的銀髮族申貸件數最多、達93件，其後分別是淡水區（86件）、板橋區（80件）、中山區（72件）、新店區（70件），前五大銀髮族購屋熱區的申貸件數就占了總件數的三成以上。

據國家發展委員會推估，台灣預計將會在2025年邁入超高齡社會，如何妥善解決銀髮族的養老問題便成了目前最值得關注的社會議題之一。部分長輩會在退休後重新規劃房產，由此也引發了一股退休宅的購置風潮。

東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，銀髮族在購置房產時會更加注重區域的「生活便利性」，因此我們可以看到，在前五大銀髮族購屋熱區中有四個都位於雙北相對精華的區塊。不過最近幾年伴隨淡水的快速發展，以及雙北房價的飆漲，到淡水購買退休宅的銀髮族也有明顯增多的跡象。

與繁華喧囂的市中心相比，淡水的生活節奏較慢，空氣清新，風景優美，又有馬偕醫院坐鎮，很適合長輩族群居住，而且目前淡水的房價僅為台北的三分之一、新北精華區的二分之一左右，很多本來住在台北的長輩在退休之後，都會選擇賣掉市區內的房子，跑到淡水買房，手上留下一些現金用來保障退休生活，或是拿去給小孩支付頭期款。

沈雅純進一步表示，目前在淡水買房的銀髮族大多會首選淡海新市鎮一帶，淡海新市鎮經歷了十餘年的開發，生活機能早已逐漸成型，且區內住宅多為屋齡較新的新成屋、新古屋，對於上了年紀、行動不便的長輩來說，居住條件相對友好，目前區內以屋齡五年以下、總價900萬元左右的兩房電梯大樓最受長輩青睞。

儘管今年受到升息、打炒房等因素干擾，淡水的成交量有所下滑，但在淡江大橋、淡北道路等建設利多的強勢加持下，大部分屋主和建商依然相當看好淡水的後市發展，區域房價仍呈現穩步走揚的趨勢。

至於，銀髮族在買房時有哪些注意事項，東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，銀髮族在買房時除了要留意生活機能、交通機能、醫療資源、社區環境外，還需特別留意資金規劃問題。

很多長輩購置退休宅都是出於資金變現的目的，但從銀行的角度來看，退休族缺少固定的收入來源，還款能力相對較弱，核貸成數通常只能拿到六成左右，而且貸款期限也不會太長，因此建議長輩在買賣房產之前，應做好詳細的財務規劃，以確保有充足且靈活的現金流來維持日常開支。