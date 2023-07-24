北市總價千萬元內社區交易 中山區3大原因奪客戶最愛寶座

據北市地政局資料顯示，去年北市實價揭露數量最多的千萬元內社區，前三名都在中山區，包括「林森觀光大廈」揭露28件，平均單價每坪57.6萬元，「春暉大樓」揭露23件平均每坪52.4萬元，「和益金銀大樓」揭露17件平均每坪45.44萬元，第四與第五名則分別是北投區的「極上之湯」與「金馬獎大樓」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，中山區一直是套房交易量最大的區域，主因區域內靠近市中心，加上早年有許多套房社區，以及低單價與低總價產品多之特性，吸引資金有限與收租型的客戶買進。

不過，曾敬德指出，中山區部分區域夜生活較多，相對起來居住不像一般住宅區單純，若是戶數眾多又管理欠佳的狀況下，難免會出現比較複雜的狀況。

從各總價區間交易最熱門的大社區來看，未滿1,000萬元最熱門者為中山區林森觀光大廈，交易件數計28件，以1房型產品為主；1,000~1,500 萬元由萬華區台北晶麒奪冠，交易件數計35件，以1房型產品為主；1,500~2,000 萬元為萬華區台北晶麒，交易件數計 17 件，以 2 房型產品為主。