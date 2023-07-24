遠百寶慶店今晚六點閉店熄燈 走過半世紀、暫時說再見

遠百（2903）寶慶店走過半世紀，今日是最後營業日。遠百總經理徐雪芳帶領寶慶店全體同仁於今（24）日晚上6點獻上「萬分感謝 真情祝福」後閉店熄燈，在「永遠的畫面」、「台北的天空」歌聲中，51年的遠百寶慶暫時和廣大的顧客說再見。

1972年開幕的遠百寶慶，在原地拆除改建前最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，寶慶與大家有許多美好的回憶，在離情依依時刻，全體同仁齊聚一堂，溫暖獻唱「永遠的畫面」及「台北的天空」感性曲目，用純樸又溫暖的歌聲，傳達感謝與離別祝福，感謝一路陪伴支持愛護的顧客。遠百表示，寶慶店只是短暫的離開，很快就會和大家再見面。

在最後營業日這一天，遠百寶慶店一早就湧進專程或遠道而來的顧客，回顧曾在遠百寶慶的舊時光及點點滴滴。隨著閉店熄燈活動展開，一樓大門也擠進了滿滿的人潮，就是來看看遠百寶慶最後的身影。

遠百寶慶是台灣歷史最悠久的百貨公司，6月份特別規劃「從心開始」系列活動，包括懷舊零食來店禮、復古遊行嘉年華、重溫復古演唱秀、小小歷史探險家、時光回憶靜態展、寶慶心社區學堂等，與民眾一同回憶過去。

7月也精心策畫「新的開始」系列活動，包括線上心理測驗、永續心未來展、感恩時光之旅、捐舊鞋送愛心，活動場場爆滿也獲得廣大的迴響及好評。透過各項的活動，傳達了永續發展及愛心公益概念，同時隨著華麗轉身，將繼續邁向下一個嶄新的里程碑。