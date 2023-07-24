嗶悠遊 做公益 即日起在三商餐飲消費就可幫助弱勢

炎炎夏日，疫情趨緩，用餐聚會機會大增。悠遊卡公司呼籲，現在到三商餐飲旗下三商巧福、三商鮮五丼、拿坡里披薩、拿坡里炸雞、福勝亭、品川蘭等品牌，消費嗶悠遊付與悠遊卡，悠遊卡公司就捐款家扶基金會，嗶的愈多、悠遊卡捐的愈多，享受美食又可幫助弱勢家庭。

悠遊卡公司響應家扶基金會「無窮世代計畫」，與三商餐飲集團旗下六大餐飲品牌、全台約400家門市攜手合作，共同舉辦「嗶悠遊好食在 送愛到家扶」活動，邀請民眾持悠遊付、悠遊卡或悠遊聯名卡於全台三商餐飲集團消費，滿額即由悠遊卡公司提撥每筆5元捐助公益，協助家扶弱勢兒少與家庭脫貧。

悠遊卡公司長期關注弱勢孩子的需求，過去曾與家扶基金會合作發行由家扶孩子的畫作製成的《夢想公益悠遊卡》，今年再次與家扶基金會合作「無窮世代計畫」，有感於當大部分的孩子享受暑假時，台灣卻有一群弱勢家庭為孩子暑期的餐費而愁，希望能呼籲民眾一起加入公益行列，即日起至9月30日，凡使用悠遊付、悠遊卡或悠遊聯名卡至三商餐飲旗下六大餐飲品牌用餐，三商巧福、三商鮮五丼單筆消費滿150元；拿坡里披薩、拿坡里炸雞、福勝亭、品川蘭單筆消費滿300元，即由悠遊卡公司捐贈5元予家扶基金會。

家扶基金會自2012年起推動「無窮世代計畫」，透過生活照顧、教育補助、急難救助與自立輔導等服務方案，給予貧困兒少及家庭所需的教育與生活資源，累積脫貧能力，循序脫離貧窮。日常生活中的一頓午、晚餐，卻可以幫助孩子得到更好的照顧，趕快一起呼朋引伴來享用美食，一起加入「嗶悠遊好食在 送愛到家扶」活動。