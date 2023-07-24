堤外停車請注意 宣布管制疏散門「只出不進」4小時後會開始拖吊

杜蘇芮颱風未來路徑朝向台灣前進，北市工務局水利工程處已經展開颱風前的各項整備工作，水利處特別提醒民眾，今年起，市府管制疏散門宣布「只出不進」四小時後，就會開始拖吊堤外滯留車輛，請市民務必提高警覺，注意颱風動態和疏散門管制訊息，停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

北市水利處為確保各項防汛設施的安全性，包括：111.5公里的堤防、36座疏散門(三座防洪閘門、一座堤頂閘門、13座水密門)、88座抽水站、423部抽水機組、65座沉沙池(含閘閥門)及1,147扇閘(閥)門，今年汛期前的檢查工作已全數完成，因應颱風可能來襲，水利處已於7/24啟動颱風前不定期巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池、及抽水站於颱風侵襲前的安全性，落實防汛整備。

水利處呼籲民眾，在颱風來襲前落實自主防災工作，檢查防水閘門(板)是否功能正常，並在颱風來之前試操作，當氣象局發布豪雨特報時，請立刻安裝完妥；至於尚未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊，以防止住家或地下室發生積淹水。另外，提醒民眾預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。