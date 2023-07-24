5大餘屋區桃園占3個 專家：新屋重災區議價機會來了
房市買氣冷，內政部公布全國新建餘屋量去年Q4創歷史新高，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，餘屋量行政區前五名，桃園市囊括三個，總計逾8800戶，桃園似乎已經變成「新屋滯銷」的重災區。
根據內政部最新公布資料，到去年Q4，桃園龜山區新建餘屋量4052宅，為目前新屋市場最大壓力區。桃園區、中壢區也分別以2463宅、2369宅分居第三、第五名。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，新建餘屋量前十行政區，幾乎都是近年房市的推案與交易熱區。這些熱區過往是房市當紅炸子雞，如今可能已變成人人喊打的落水狗，建商與屋主若想賣屋，將面臨相當大的壓力。
新建餘屋量前五名中，桃園包辦了三個，陳傑鳴指出，近年桃園建設多，加上房價相較雙北便宜，吸引大量外來人口，建商也大量推案來滿足市場需求，但依目前餘屋量來看，可能供給過多。對購屋人來說，是議價買房的好時機。
他指出，以目前餘屋量最大的龜山區來說，近年因為機場捷運通車帶動，區內A7重劃區成為近年建商的推案熱區，吸引不少購屋族搶進，房價也從5、6年前2字頭，一路上漲至今已有推案飆破5字頭，幾乎翻了一倍。
不過短線價格漲幅過快，現在新案去化明顯放緩，新建餘屋量增多，議價空間預料應會放大。
陳傑鳴指出，目前新建餘屋量大的行政區都有著不少新興重劃區，這些重劃區近年區域供給都大幅增加，房價漲幅也都相當大，在央行升息、政府打炒房修法上路後，買盤萎縮但賣壓卻大的區域，將承受最大的壓力，估計出現建商或是屋主讓利的機會也會最大，有意買房的購屋者可多留意。
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