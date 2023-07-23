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長佳智能攻海外醫療AI市場 年底前馬來西亞開花結果

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長佳智能（6841）積極進軍海外醫療人工智慧（AI）市場商機，總經理李友錚今（23）日表示，繼美國、法國、香港及新加坡後，今年鎖定東協市場，年底前有機會在馬來西亞多點開花結果，除了馬來西亞之外，長佳智能在越南、泰國也已展開布局，目標搶攻6.6億人口的東協醫療商機。

長佳智能目前海外市場的重點合作夥伴，包括美國醫療AI公司Asterys，法國新藥開發公司Medexprim，香港連鎖醫療及脊醫中心「紐約醫療集團」，新加坡淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司，以及大陸的澳優乳業公司。

今年5月，長佳智能宣布與馬來西亞伊莉莎白二世醫院簽署合作備忘錄（MOU），將提供伊莉莎白二世醫院心血管與胸腔相關的七項AI軟體服務。李友錚表示，除了與伊莉莎白二世醫院展開合作之外，目前也正與馬國多家新設醫院進行合作。

李友錚說明，為配合政府醫療新南向政策，中國醫藥大學醫療體系鎖定馬來西亞為醫療服務的重點國家，長佳智能做為中國附醫的衍生公司，目前也很積極的展開與馬國醫院的合作。不過他說明，目前長佳智能的各項醫療AI產品，仍在申請馬國當地認證，預計今年年底之前，在獲得馬國官方認證之後，長佳智能有機會宣布多項與當地醫院的合作成果。

另外，亞洲生技大展本周開展，長佳智能今年也將參展，李友錚說明，長佳智能今年除了展示公司各項產品及技術之外，今年將重點推廣公司發展的基因檢測開放平台「元基因」。他強調，長佳智能看好未來各行各業都有發展基因檢測產業的需求，「元基因」就像電動車開放平台MIH一樣，提供有意投入精準服務的各行業一個快速建置且低成本的服務，目前長佳智能已有兩家簽約客戶，合作件數已達五、六百件。

馬來西亞

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