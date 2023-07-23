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藥華醫藥榮獲2023年亞太暨台灣永續行動獎雙料殊榮

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
藥華醫藥榮獲2023年亞太暨台灣永續行動獎雙料殊，藥華醫藥總經理黃正谷博士出席「2023第二屆亞太永續博覽會開幕暨聯合頒獎典禮」接受表揚。藥華藥／提供
藥華醫藥榮獲2023年亞太暨台灣永續行動獎雙料殊，藥華醫藥總經理黃正谷博士出席「2023第二屆亞太永續博覽會開幕暨聯合頒獎典禮」接受表揚。藥華藥／提供

藥華醫藥（6446）於「2023亞太暨台灣永續行動獎」獲佳績，以推動亞洲骨髓增生性腫瘤國際研討年會（MPN Asia）專案榮獲「亞太永續行動獎」之銀獎，以及「台灣永續行動獎」之銅獎雙料殊榮。藥華醫藥總經理黃正谷博士21日出席「2023第二屆亞太永續博覽會開幕暨聯合頒獎典禮」接受表揚。

藥華醫藥旗下長效型干擾素已獲全球多國核准用於真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV），並在三十多個國家上市，造福病患。PV為骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative neoplasms, MPN）的一種，藥華醫藥為促進亞太地區MPN領域的學術交流和臨床合作，自2016年起巡迴亞洲數座主要城市，和各國合辦MPN Asia。MPN Asia匯聚世界一流的頂尖專家學者和意見領袖，與會分享MPN領域的最新研究、臨床數據、疾病的診斷和治療策略，已蔚為年度國際醫學研討盛事。

「APSAA亞太暨台灣永續行動獎」（Asia-Pacific Sustainability Action Awards）旨在表揚各界在實踐聯合國17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）工作上之卓越成果及貢獻，每年徵選SDGs成功案例，並與國際交流。藥華醫藥以推動「MPN Asia年會永續行動專案」為核心，榮獲「亞太永續行動獎」之銀獎，以及「台灣永續行動獎」之銅獎雙料殊榮，充分展現藥華醫藥在MPN領域的創新貢獻，和以實際行動達成永續發展目標的不懈努力獲國際高度肯定。

藥華醫藥持續以推動永續健康和社會共融為目標，並致力於全民健康覆蓋和促進健康公平，透過建立多元、開放、合作和共贏的MPN社群，協助建立國際間強大且具韌性的健康系統，並推動MPN的藥物研發和疾病治療。這種創新推動溝通策略和倡議行動，在環境保護、社會責任、公司治理（ESG），為病患創造共享價值，以及實踐SDG3永續健康與福祉的願景各方面，均發揮了積極正面的影響。

藥華醫藥在實現多項可持續發展目標方面發揮了重要作用，包括消除貧困、促進健康、提供教育、促進經濟增長、減少不平等、建立強韌的健康系統等。藥華醫藥將持續致力於提升MPN患者的生活品質和存活率，改善社會醫療體系資源的效率，並促進國際和地方社會的共融，為社會創造更多價值。

藥華醫藥 腫瘤

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