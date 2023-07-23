每4間有1間！ 老屋買氣夯、專家曝4種房最易都更

老屋常見漏水、壁癌等問題，但元宏不動產加值服務平台彙整聯徵中心資料指出，交易熱度仍不斷提升。去年全台屋齡30年以上老屋貸款件數高達4萬463件，占全年新增房屋貸款總件數比重高達22%，創有統計來新高。

而今年Q1，老屋交易占比更進一步衝高到24.3%，幾乎每4間房屋貸款案就有1間是老屋。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，過往老屋占市場交易比重約一成，目前老屋交易佔比出現激增，一來是近年全台房價高漲，精華區新屋供給不足，導致資金不足與喜歡精華區機能的民眾，只能選擇房價較低的老屋。

另一主因是，近年政府積極推動危老都更，許多購屋者會特地購買屋齡老舊的房子，一方面除可低價買來自住外，未來還有機會等到改建，坐享增值紅利。

周昆立表示，老屋雖然價格相對便宜，但畢竟屋齡大、問題多，也並非都有都更的可能，因此，建議民眾購買老屋前一定要仔細檢查房屋的狀況，評估維修、維護成本是否符合自己的預算與需求。

如果想買老屋參與都更，建議可優先選擇四類房子：

一、土地使用分區為高容積率的商業區；二、選大馬路向內延伸30米內戶數較單純的舊公寓、透天；三，選已劃定都市更新地區或都市更新單位的標的，四、挑選近捷運、重大建設、科技園區、精華區與人潮熱絡的商圈。

周昆立表示，以上都是比較有都更機會的產品及區域，民眾只要藉由地籍數據情資，找出潛力都更標的，再交由都更團隊或專家判斷，就能買到具都更潛力的理想房子。