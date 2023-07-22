心之谷永續教育園區攜手11個單位共同倡議永續公益

台中心之谷永續教育園區今(22)日宣布，攜手台灣國際職業婦女協會總會、國際青年商會、亞太經營家讀書會等11個單位共同倡議永續公益。荒野保護協會榮譽理事長李偉文與心之谷創辦人文蓓蓓也呼籲凝聚力量，共建友善永續社會。

心之谷永續教育園區舉辦的「永續公益・公益永續～你好，我好，做公益與世界共好」倡議活動今天圓滿結束，包括台中市政府環保局代表，和眾多公益單位及參與者齊聚一堂，除聆聽知名作家兼環保志工李偉文的分享，更進一步交流如何以公益之心，建立友善且永續的社會。

各單位代表在活動中分享其永續行動，並共同簽署響應聯合國17項永續發展目標，期望將公益精神結合永續訴求，加速推動2050淨零碳排的實現。

此次活動特別強調永續公益的概念。文蓓蓓表示，面對極端氣候及全球暖化，大家要更積極地作出改變。這次活動特別強調「永續」的重要性，希望攜手公益單位凝聚更大的力量，讓永續思維與公益行動結合，發揮更持久且正向的影響力。

李偉文在活動中，也提到聯合國永續發展的定義。他說：「永續發展是能滿足當代需求，同時不損及後代子孫滿足其本身需求的發展；是一種依賴利息而活，不是消耗自然老本的發展策略。」鼓勵大家要攜手合作，共同打造一個更友善、更可持續發展的社會。

今天的倡議活動受到各界熱烈響應，包括天元扶青社、台中市愛心大使聯誼會、台中知識創新扶輪社、台灣國際職業婦女協會總會、社團法人國際兒童能力促進協會、亞太經營家讀書會、財團法人臺中市健康全人教育基金會。

以及美商美樂家公司樂活團隊、逢甲大學校友會26會、國際青年商會、台中市世新大學校友會等單位的參與。並於活動中提出實際的永續行動方案，展現各單位將永續思維化為行動的創意與決心，現場交流十分熱絡。