不是豪宅！高資產族資產配置改這項 5年狂買770億元

信義全球資產統計指出，台北市近五年辦公市場交易規模超過770億元，其中中山區、大安區就包辦近6成交易量，插旗精華區商辦大樓，已成高資產客資產配置新趨勢，市區商用不動產布局戰火已點燃。

信義全球資產公司總經理林三智表示，近期信義全球資產公司接受多組賣方委託銷售市區辦公室，一天內就有多組帶看，並積極出價，對於有處分需求的賣方來說，目前也是個將資產出售、增值變現的好時機。

他表示，近期信義全球資產公司辦公室成交案例中，有一共通點，只要標的售價貼近行情、交易決策就能夠快速推進；但若賣方對價格期待高於行情，即使是優質物業，也較難吸引買方，好貨反而乏人問津。

根據信義全球資產統計，實價登錄資料近五年台北市辦公室交易規模達771億元，平均每年都有逾150億元交易量，中山區累計交易額316億元最多；大安區在百貨、捷運商圈加持下，交易額138億元排名第二。

林三智表示，新光一號REITs標售案近期以306.9億元全數標脫，是未來買方將會加速腳步布局市區商辦大樓的訊號。

他表示，雖然市區辦公室屋齡以20年以上為主、較為老舊，但市區可開發土地稀缺、賣一塊就少一塊，買方購入「大齡」、「大坪數」商辦，除了自用、收租彈性運用外，還有燙金地段未來開發價值及增值效益，成為高資產客群資產配置新策略。

他分析，中山區有金融機構、證券業者、外商企業群聚，以雙捷運站為中心發展的松江南京商圈，更是中山區重點辦公商圈，區域內坐落多棟指標商辦大樓。雖然屋齡偏大，但買方置產考量主要有兩個方向：

一，黃金地段、燙金門牌仍是投資、資產配置主要關鍵。二，「萬金買鄰」不只用在住宅交易，辦公市場也適用，公司法人進駐精華區商辦大樓，產業群聚效益可成為公司發展助力。

大安區敦化南路沿線則是台北市區發展較早的商辦大道，好地段不只吸引自用需求買方，連壽險業也積極出手獵樓，中國人壽去年就以近32億元購入敦化南路二段上的潤泰金融大樓多個樓層。

林三智指出，敦南商圈不少大樓屋齡達30年以上，近期陸續走上都更危老重建，包括以全台首間24小時營業的誠品書店聞名的敦南金融大樓，屋齡已屆滿35年，由寶豐隆興業取得產權，將改建為地上28層的商辦大樓，預計2026年完工，可望釋出1.2萬坪辦公室空間，重建價值上看260億元。