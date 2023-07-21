榮成淨零循環經濟 勇奪APSAA亞太暨台灣永續行動5大獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）推動企業淨零永續發展成果卓越，於今（21）日「2023 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」上獲頒第二屆 APSAA 亞太永續行動獎2金1銅、及第三屆TSAA台灣永續行動獎2金的佳績。淨零永續不只是口號，如何將循環經濟落實於企業的經營中是榮成長久以來的實踐目標，並致力於造紙技術創新帶來一波製造業的綠色轉型，為循環經濟提供企業典範。

此次獲獎項目中，有三項金獎皆以循環經濟為主軸，透過獨創技術將各項廢棄物回收再利用成為再生能源使用，如廢紙回收、廢紙混合物燃料、水循環管理、厭氧沼氣發電、污泥回收資源化、廚餘焚化等，榮成已取得 BS8001 Level 4 最佳化循環經濟標準認證，以循環經濟製程模式獲得國際驗證單位的認可。

其中，以榮成「水資源回用技術」包含白水循環、雨水回收、厭氧沼氣發電及獨家專利生物污泥回收處理系統，將廢水資源化再利用，以達到節水、減廢與減碳等多重效益，降低對環境造成的負擔。截至2022年，榮成水資源管理技術產生的環境效益節水量達6,364萬噸、減碳量13,918 噸 CO2e、減少原物料使用量 5,692 噸、污泥減量 7,589 噸、節電量達 1,800 仟度，廠區回收水占總取水量為 93.18%，散漿的用水循環技術更可以回用高達 26 次，各項皆達到國際級水準。

榮成更以「偏鄉關懷計劃」獲得此次1金1銅的殊榮，從1996年成立榮成山與田教育基金會開始長期幫助偏鄉地區學童，在 2010 年開始在南投縣民和國中規劃短中長期的資助目標，透過榮成的力量為偏鄉教育創造一個新的可能，並堅信森林的茂盛必從一棵棵樹苗種起，從小地方扎根再擴大，帶給在地扭轉創新的教育動力。

榮成 2050 淨零碳排目標已設定完成，依計劃逐步推動各項減碳措施， 2022年兩岸低碳造紙廠已設置6座固體再生燃料(SRF)生質能鍋爐，在未來三年於彰化二林廠增建一座生質能鍋爐，預計 2026 年共可替代煤炭使用量 8.8 萬噸，減碳達 21.55 萬噸 CO2e/年。計劃自 2030 年完成所有廠區的太陽能變電建置，總裝置容量可達 43MW，減碳量 18,000 噸 CO2e/年。

榮成 偏鄉教育 減碳

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