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SCFI貨櫃運價指數轉跌 周跌幅1.29%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

SCFI貨櫃運價指數本周反轉下跌，主要四大指數持續區間震盪，出現漲跌互見，根據今(21)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌12.66點至966.45點，周跌幅1.29%。

物流業者指出，進入7月傳統旺季後，美國貨量逐漸回溫，但是跟過去的旺季比，貨量還是比較少，航商縮艙減班來因應需求，上周北美線大漲後，本周就出現盤整行情，供過於求的壓力還是存在，今年旺季有延後壓力；不過航商在GRI的調整上，都非常的即時，也代表廠商對於合理運價的堅持。

值得觀察，歐洲市場仍需求低疲，歐洲線連續兩周價格回穩，7 月底能否如航商預期漲價，市場認為很有機會。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達742美元，較前一周上漲4美元，漲幅0.54%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,407美元，較前一周下跌5美元，跌幅0.35%；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,764美元，較前一周下跌7美元，跌幅0.39%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,676美元，較前一周上漲14美元，漲幅0.52%。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU較前一周都各下滑1美元；遠東到東南亞每TEU較前一周下跌7美元，跌幅4.48%；遠東到韓國每TEU較前一周持平。

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