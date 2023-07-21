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低碳進擊 崇越科技獲台灣永續行動獎金級

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
行政院環境保護署署長張子敬（左）頒發「台灣永續行動獎」金級獎座給崇越集團副董事長賴杉桂。圖/崇越提供
行政院環境保護署署長張子敬（左）頒發「台灣永續行動獎」金級獎座給崇越集團副董事長賴杉桂。圖/崇越提供

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越（5434）啟動低碳布局，深耕綠色產業、引進低碳產品與綠色生產模式，落實企業永續發展，獲「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」金級肯定，今（21）日由崇越集團副董事長賴杉桂代表出席「2023亞太永續行動博覽會開幕式暨頒獎典禮」。

崇越科技旗下安永集團實踐負責任生產，落實「全魚利用」精神，將魚肉、魚骨、魚鱗、魚皮、魚頭、魚渣循環再利用，部分產品將魚精萃取後的魚副產物回收再利用，全魚利用率由41%提升至82%，帶動循環經濟商機，因此獲「台灣永續行動獎-金級」肯定。

隨永續環境意識提升，溫室氣體排放揭露與管理為企業營運管理的重要議題。崇越集團投入碳排放管理，並協助環保署，率先建立禽畜、水產動物萃取液CFP-PCR碳盤查準則。集團副董事長賴杉桂表示：「我們承諾未來5年鱸魚精生產將減碳3%，領先帶動同業落實負責任的生產。」

此外，崇越集團協助半導體、面板、光電廠，解決產業氟化鈣汙泥去化困擾。每月成功將1,875噸氟化鈣汙泥回收再利用，製成1,125噸人造螢石，提供國內外鋼鐵產業作為助熔劑使用，可有效降低煉鋼過程的能源需求，改善煉鋼品質，並減少廢棄物處理成本，落實循環經濟。

崇越今年上半年營收為245.5億元，為歷年同期次高，其中環保工程占合併營收近15%。崇越董事長潘重良表示，隨著客戶海外擴建新廠，陸續接獲環保工程訂單，目前已拿下新加坡廠水處理訂單，中國機電工程業務也成長數倍，後續相關環保工程營收的挹注，將提升崇越獲利。

環保

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