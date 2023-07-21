全國十大最富里都在新竹 有錢人群聚推升房價坐6奔7

財政部於日前公布110年綜所稅統計專冊，竹科新貴匯聚的新竹市東區「關新里」綜合所得中位數逼近300萬元，再度蟬聯全國最有錢的里，前十名也全數由新竹縣市包辦，所得約在200多萬元至150萬元左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，高收入族群聚集，也帶動在地房市熱絡，觀察十大「最富里」所在重劃區或生活圈的預售屋交易量，竟占全新竹縣市的49.6%，直逼五成；中古屋交易也高達近二成。

陳金萍說，十大最富里全數落在新竹縣市，分布新竹市東區與新竹縣竹北區，受惠於竹科近年半導體產業蓬勃發展，就業人口逐年增加，高薪、高消費力的竹科新貴也推升當地購屋置產需求，觀察這些里所在位置，也正是熱門重劃區或生活圈，包括關埔重劃區、竹北高鐵特區、縣治二期、三期重劃區以及台科大重劃區等。

至於相關預售屋，陳金萍表示，不論是東區的關埔重劃區或竹北高鐵特區、縣治二、三期重劃區等，近一年預售屋住宅單價均已「坐5奔6」甚至是「坐6奔7」，其中以竹北高鐵特區房價最高，因擁有高鐵站前交通優勢，加上科技總部、大型開發案陸續展開，讓竹北高鐵特區房市後市可期，近一年預售屋交易量602件，交易熱絡，住宅每坪單價67.2萬元，其中，預售案「惠宇謙恆」、「寶佳奇磊」與「豐邑之森」，目前成交價均已站穩7字頭，直追新北市蛋黃區。