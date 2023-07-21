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華航首次參與評選即脫穎而出 榮獲亞洲最佳企業雇主獎肯定

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
中華航空榮獲 2023 亞洲最佳企業雇主獎，首次參加評選即自 339 家企業中脫穎而出，由華航資深副總經理陳奕傑(左)代表受獎。華航提供
中華航空榮獲 2023 亞洲最佳企業雇主獎，首次參加評選即自 339 家企業中脫穎而出，由華航資深副總經理陳奕傑(左)代表受獎。華航提供

華航空（2610）榮獲 2023 亞洲最佳企業雇主獎 (HR Asia Best Companies to Work for In Asia) ，首次參加評選即自 339 家企業中脫穎而出，由華航資深副總經理陳奕傑代表受獎。華航致力員工照顧與關懷，透過多元平等共融職場、員工健康福祉、員工敬業度等面向，同步打造更友善的職場環境，讓員工樂在工作，以華航人為榮。

亞洲最佳企業雇主獎是由亞洲資深人力資源專業雜誌刊物 《HR Asia》 主辦，為亞洲區人力資源管理領域具指標性的獎項，2013 年開始在馬來西亞辦理選拔，台灣區評選迄今已邁入第 6 屆；評分標準主要分為兩部分，包含 T.E.A.M. 問卷調查結果及線上企業宣傳簡報。

華航視員工為公司最重要的資產，提供具市場競爭力的薪資報酬、優質的工作條件與環境，並設有完善職務培訓和多元的職涯規劃，確保員工就業安全與成長。華航也有多項優於業界的福利和各項健康保護措施，尤其優待機票福利是業界最佳，讓員工攜家帶眷暢遊世界航點，平衡工作與家庭生活。

華航長期致力 ESG （環境保護、社會責任和公司治理），榮獲DJSI 道瓊永續指數全球航空業第一名，其中人力資本發展題組拿下滿分；也獲 Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選新鮮人「最嚮往的夢幻企業」等殊榮。華航持續響應「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，與台灣 200 餘家企業攜手推動與倡議人才永續。

華航今年擴大徵才計畫，已陸續招募地勤、客服、航務簽派員、人資、會計、修護、客艙組員、資訊人員等職務，亦全年持續招考培訓機師。華航以「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」六大策略主軸，落實永續發展，攜手全體員工，秉持創新的思維、努力不懈的精神，致力提升組織營運效能，穩健邁向新局。

華航 職場

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