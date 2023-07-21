台灣大缺工潮！TEATOP 第一味引進「神器」每間店省15萬

一年一度的台中國際連鎖加盟大展今(21)日盛大開展，近年餐飲業加盟主最擔心的問題，是砸錢開店卻面臨沒有人手的窘境。對此，連鎖搖飲品牌「TEA TOP第一味」祭出無人點餐系統，執行長楊國珍表示，包括電子支付結合快速點餐系統機，可有效解決點餐缺工問題，讓更多人力可在產品製作上把關。

目前，「TEA TOP第一味」在全台擁有170家分店，預計明年可突破200店，旗下還有最新開出的英式紅茶專賣店「序序茶」，目前在逢甲商圈已開出第一家旗艦店。集團去年營業額破2億餘元，明年挑戰3億元，並規劃三年後登錄興櫃。

楊國珍指出，近幾年資訊流通，大家都想創業當老闆，其中又以「加盟手搖飲」最受歡迎，但少子化加上高齡化的影響，缺工問題嚴重，人也越來越難請，加盟主成本也回不來。

TEA TOP決定導入智慧快速點餐系統， 一台點餐機就可以為一間飲料店省下人力，也能減少約兩名排班人員，如果以月薪2.8萬元來計算，扣除點餐機的錢，這樣一年至少可以為一間店省下15萬元的成本。

此外，通常開一間店平均都要300多萬元 ，而TEA TOP開到好要198萬元，現在總部更提供優惠方案，展場優惠原價198萬元，台中加盟展特價188萬元，如果下訂，再送價值10萬元的好康， 包含珍奶模型贈送擺放14天1.1萬元、 貸款補助2.6萬元、茶葉物料金1.8萬元、和蒸汽機3.5萬元、平台行銷廣告費1萬元，如果包含多自動點餐機，只需220萬元。

TEA TOP的智慧自動點餐機，內容可說是相當多元，除了有廣告輪播功能、消費者可在頁面上選擇所有TEA TOP的飲品，也能看到促銷和組合的優惠選單，還能客製化修訂少糖、少冰或正常，最後在購物車進行結帳，無論是現金還是非現金自助交易都一手包辦，如此一來，消費者和店家都能省去時間和人力，不只高科技也有高品質。

楊國珍說，從台中起家的手搖飲品牌TEA TOP第一味，永遠為想創業的加盟主著想，除了主打快速點餐系統，省下人力成本，這次台中加盟展的朋友們也有福了，TEA TOP推出指定地區優惠，把台中和特定地區開好開滿，不只讓中部地區，甚至各區都可以買到TEA TOP的飲品。

優惠地區指定地區加碼送5萬物料金，地點包含桃園、新竹、苗栗、台中(霧峰、大雅、沙鹿、(北)太平)、彰化地區(彰化市、伸港鄉、線西鄉、芬園鄉、芳苑鄉、田尾鄉、埤頭鄉、北斗鎮、大城鄉、竹塘鄉、二林、埤頭)、南投地區(國姓鄉、仁愛鄉、中寮鄉、鹿谷鄉、信義鄉區)、澎湖、小琉球。

一直以來，TEA TOP都提倡「二級戰場」策略，希望加盟主可以開在社區還有二線城市，對比一級戰場，高額的9、10萬元店租，品牌曝光度高但賺不到錢，加盟主只需用3、4萬元租金，就能轉換最高CP值的營業額。

楊國珍坦言「我們會站在加盟主怎麼樣賺錢的角度去想，你會賺比我知名度重要，我們比較務實」。

而擁有英式紅茶莊園的手搖飲新品牌「序序茶」，也來參一咖，這次只釋出3個加盟主名額，要來搶攻高級百貨和三角窗地帶，整間店充滿英倫歐式風格，以金黃色調的主視覺，營造網美感的優雅裝潢。