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房價要鬆動了？去年第4季待售新成屋8.2萬宅飆新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據內政部今（21）日發布的「111年下半年待售新成屋統計」顯示，由於新建完成之住宅增加所致，全國待售新成屋自2022年起呈現上升趨勢，第3季8萬109宅，第4季8萬2,307宅，高於近五年平均數量7萬5,888宅，上升至統計以來新高，且第4季較第3季增加2,198宅，增幅2.74%，較上年同季增加1萬2,586宅，增幅18.05%。

就六都而言，2022年第4季待售新成屋宅數，以新北市1萬6,623宅最多、台北市3,752宅最少，台北市、新北市與上季相近，其餘四都均較上季增加；與上年同季比較，六都皆為增加。

新北市主要集中板橋區、淡水區及新莊區，皆超過1,500宅；台北市依序為中正區、大同區、中山區、內湖區與大安區，皆超過400宅；桃園市1萬3,625宅，主要集中龜山區、桃園區與中壢區，皆超過2,300宅；台中市1萬3,128宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，皆超過1,100宅；台南市7,056宅，主要集中於安南區、永康區與善化區，皆超過650宅；高雄市8,486宅，主要集中於鳳山區、楠梓區與三民區，皆超過1,200宅。

內政部指出，全國待售新成屋於2020年下半年至2021年下半年數量呈現平穩，均維持在七萬宅左右。

內政部 大同

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