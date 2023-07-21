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東元拚減碳 將擴大實施至海外廠區 2030年達到十年減排50%

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

東元（1504）今（21）日以「永續驅動創新‧創新賦能永續」為主題參加2023年亞太永續博覽會，分享集團的減排路徑、創新永續製程和解決方案。董事長邱純枝表示，第一個十年減排20%的目標已在2020年達成，第二個十年目標將更進一步擴大實施至海外廠區，在2030年達到十年減排50%。

邱純枝表示，針對氣候議題，東元自2015年起，設下第一個十年減排20%的目標，已提前五年在2020年達成；第二個十年目標更進一步擴大實施至海外廠區，要使全集團同步為減碳排放而努力，在2030年達到十年減排50%。

東元 ESG 推動辦公室林弘祥執行長表示，以國際能源署 IEA 在今年二月的發表，列出了2050年之前淨零情境中七大項減排措施，包括再生能源、電氣化、技術性能、碳捕捉、氫能、替代燃料和行為避免需求，除了最後兩項天然資源和人為因素，其他五項東元都已積極參與，可見東元在永續經營的決心與遠見。

在為期三天的亞太永續博覽會期間，東元電機 ESG 推動辦公室特地請來了多位支持社會永續發展的好夥伴，要和大家分享在教育、環境、不同面向的努力成果，包括東元電機贊助拍攝「看見台灣Ⅲ」的齊廷洹先生（齊柏林導演之子）的演講、東元科技文教基金會支持的驚嘆樂舞傳習-花蓮景美國小的美聲演唱、以及數十年奉獻偏鄉科普教育的田園老師分享自身經驗，都是相當難得也極具知識性的表演活動，歡迎所有關心永續發展的民眾，一起來參與。

在永續創新的產品和商業模式上，東元今年成立了創儲營運發展事業處，將整合資源，未來爭取電力民營化之虛擬電廠商機。在核心技術方面，東元呼應國際需求且持續創新研發，協助客戶在營運上減碳，包括高效率馬達、低碳工廠解決方案（榮獲首屆亞太永續行動獎）、石化業的電氣化解決方案、運具電氣化動力系統等，並且積極爭取參與氫能產業和碳捕捉與儲存的設備供應鏈。

東元電機已連續三年入選DJSI道瓊永續指數新興市場類別，更三度列入國際永續評比機構標準普爾（S&P Global）永續年鑑（The Sustainability Yearbook）。為使公司更進一步永續經營，東元自今年開始全面實施「永續KPI」，將永續管理深植於東元企業文化內；同時，也著手進行供應鏈減排行動，舉辦永續供應鏈論壇並輔導中小企業供應商在資源有限的情況下，進行溫室氣體盤查，邁向永續供應鏈。

東元電機 減碳

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