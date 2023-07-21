天龍國車位一路漲 大安區車位可買基隆三房

台北市不僅買房不易，買車位也需大筆資金，依據台北市地政局統計，台北市去年坡道平面車位平均一個258萬元，機械車位也要163萬元，9年來價格都同步上漲16%，其中大安區坡平車位要322萬元，可在基隆市買一戶3房公寓。

大家房屋企研室總監郎美囡分析，台北市房價高，車位價格也跟著水漲船高，且台北市地狹人稠，車位一直有高度需求，無論坡平或是機械車位價格都穩定走揚。

根據統計，台北市車位最高價為大安區，坡平車位平均一個322萬元、機械車位平均194萬元，也是各行政區中，唯一坡平車位均價已經破3百萬的行政區。第二高為信義區，坡平車位平均要價291萬元，也逼近3百萬大關。

台北市12個行政區中車位最便宜的是文山區，坡平車位194萬，等同於大安區的機械車位，而文山區的機械車位均價126萬，比大安區的機械車位低35%。

郎美囡表示，車位雖然著重市場供需，但價格仍會反應區段房價，區域房價高者，通常車位價格也高。台北市大安區、信義區豪宅林立，車位均價拉高許多。

另根據台北市地政局統計資料，坡平車位的價格漲幅與機械車位相當，顯示機械車位雖有車輛限高問題，停車、出車相對不便，且機械車位的機械零件難免有損耗，維護成本比平面高，但台北市許多社區基地偏小，僅能規劃機械車位，甚至許多老社區、公寓沒有車位，需求量大的前提下，機械車位價格也一路走揚。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，車位依據產權屬性不同，分有法定車位、增設車位及獎勵增設車位，而大部分的車位是法定車位，僅能出售給該社區的區分所有權人，不能單獨移轉。