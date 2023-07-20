百萬網紅不是年輕人的專利 80歲阿嬤也可以做到

中部地區知名資深廣播人莊文平的老婆「文平嫂」，最近以80歲高齡，晉身百萬流量網紅，並自創「文平嫂的灶咖」品牌，推出古早味拌麵等產品，在市場大受歡迎，8月4日還將舉辦《文平嫂生日感恩會》品牌活動，分享自己的故事和經驗。

疫情時代自媒體、短影音百花齊放，不但改變人們使用媒體的習慣，連帶也造就了許多流量網紅。

不過，一般人對於愛玩短影音的印象通常都是Z世代的年輕人，但就有一位高齡80且廚藝精湛的開心阿嬤，因為玩短影音推出許多有趣內容，逗趣經典的口白，也意外收獲許多粉絲的支持，創下多支百萬流量影片，在網路上掀起熱潮與話題，晉升為新百萬流量網紅。

這位新晉的百萬流量網紅，原來是知名資深廣播人莊文平的老婆「文平嫂」，結婚50多年來一直是一位襯職的家庭主婦。

文平嫂的嘉言：「家庭的幸福美滿建立在餐桌上」，她長年照顧家庭，包辦各種宴客料理，雖然辛苦，卻也帶來許多親朋好友與政商名流的讚賞和喜愛。

也因其廚藝精湛著名，加上翻玩短影音爆紅，如今更打造個人品牌，推出古早味拌麵產品。詢問其奧秘，文平嫂笑著說：「年紀不是學習的阻礙，要實踐活到老學到老的精神。」

而文平嫂除了以發揚傳統文化，傳承家常美食為精神，創立了「文平嫂的灶咖」品牌，並計畫在8月4日舉辦一場特別的感恩公益活動《文平嫂生日感恩會》。

活動不收花籃，改以代金認購文平嫂老來伴麵做公益，來幫助弱勢團體。文平兄、文平嫂感恩剛出社會第一位老闆、老闆娘，現場還將有「洗腳」的感人畫面，感恩父母養育之恩、長輩提攜之愛的中華孝道。

文平嫂希望藉由品牌活動，分享自己的故事和經驗，鼓勵其他年長者和社會大眾，願意在任何年齡段都能夠追尋他們的夢想，並瞭解到老年人也能活得出自信的色彩。《文平嫂生日感恩會》活動8月4日下午14時30分將在日月千禧酒店舉行。