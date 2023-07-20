中興電董座江義福兒子江馥年接任 林敏雄次子任法人代表

中興電自救，火速改派法人代表，改選董座。中興電（1513）今（20）日公告董事會推選董事長及副董事長，將由江義福的兒子江馥年擔任董事長，郭慧娟擔任副董事長及兼任公司總經理。

中興電指出，江義福改擔任中興電工總裁，無給職，主要是為了公司長遠布局與整體目標，讓公司可以繼續成長。

中興電原先19日公告，預計在24日召開董事會改選董事長，結果，今天就「提前」改選，並火速改派大股東法人代表，業界推測，如此策略操作，能否贏得投資人的信心，值得觀察。

另外，中興電也今日也同步公告改派法人代表，由元利建設取代盛元投資，代表人也從江義福改為全聯董事長林敏雄次子、元利建設董事林弘人，即日起生效。

中興電及前任董事長江義福皆因涉及雲豹甲車弊案問題遭拖累，近兩日中興電股價重挫，連兩日跌停，此次引入林敏雄勢力，救火、穩定投資人信心的意味濃厚，也引發市場關注。

中興電董事長江義福涉及雲豹甲車案，7月18日經台中高分院二審宣判，江義福改判五年十個月，且沒收中興電20.99億元所得；江義福宣布請辭董事及董事長，中興電則聲明，將依法提出救濟，遭沒收金額則預計在第2季財報認列。