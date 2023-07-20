LINE TODAY推訂閱！ 首度與中信兄弟推主場賽事付費轉播

中華職棒2023年下半季已經開打，為建立更健全的收視環境與服務廣大的球迷，LINE TODAY首度與中信兄弟合作開發付費市場，在「LINE TODAY付費服務」推出今年職棒下半季例行賽、季後賽及台灣大賽的中信兄弟主場轉播，以即時回看、線上聊天及完整回看等轉播服務，為「百萬象迷」提供一個便利的收視選擇。

現在起，在「LINE TODAY付費服務」，只要269元球迷即可入手「中信兄弟下半季主場全賽事」，也能依照個人喜好，以29元選購單場賽事，邀請球迷朋友們一起線上應援。

中華職棒2023年下半季在上週正式揭開序幕！為建立更健全的收視環境與服務廣大的球迷，LINE TODAY首度與中信兄弟合作開發付費市場，於「LINE TODAY付費服務」推出今年職棒下半季例行賽、季後賽及台灣大賽的中信兄弟主場轉播，以即時回看、線上聊天及完整回看等轉播服務，為「百萬象迷」提供一個更便利的收視選擇！現在起，在「LINE TODAY付費服務」，只要269元球迷即可入手「中信兄弟下半季主場全賽事」，也能依照個人喜好，以29元選購單場賽事，邀請球迷朋友們一起線上應援！

LINE TODAY從2017年首次轉播職棒賽事至今，6年來已轉播超過1,200場賽事、寫下直播總觀看次數近2.4億次的亮眼佳績，期盼未來能與中華職棒聯盟及各球團持續有進一步的合作，與中華職棒一起打造更多元的體育生態、拓展新生代的球迷。除了中信兄弟於LINE TODAY付費服務平台之外，在本賽季LINE TODAY也會持續為球迷提供富邦悍將、味全龍及統一7-ELEVEn獅免費轉播服務，讓球迷即時感受中華職棒熱力。