美時製藥再度蟬聯HR Asia亞洲最佳雇主獎

美時(1795)今(20)日宣布榮獲2023年「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for In Asia),此次經嚴格評選後,在339家企業中脫穎而出,更是美時第2度榮獲此項亞洲人力資源重要指標獎項,展現了美時持續在經營管理中努力,得到了員工的認可與支持,將會促使美時在企業永續經營上不斷成長。

由《HR Asia》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區最具代表性的人力資源獎項之一,評審團隊對美時的跨國人才精耕及多元文化共融感到印象深刻。此獎項除接受公開資料的客觀審查外,最大特色在於邀請員工針對「企業核心文化」、「自身工作感受」以及「團隊思考與行動」等三大面向進行評分,美時在「團隊思考與行動」面向上獲得員工高度的認可,顯現美時策略星圖的五大關鍵支柱:最佳產品組合、最佳品質、最佳服務、最佳成本及最佳員工,成為全體員工思考與行動的共同語言,讓團隊有共識向前邁進。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示:「近年來是美時的高速成長期,感謝全球員工與公司的脈動一起前進,雖然步調快速,但我們也在員工認同度上看到共識凝聚。很榮幸再次獲得HR Asia頒發的最佳雇主獎,這是對美時全體員工、管理團隊及股東們的莫大鼓勵,我們將持續打造平等、友善、安心的工作環境,提供全球員工不斷挑戰的舞台,讓員工和公司一起成長。」

HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」特別關注企業在工作場所的多元化、平等及包容性。美時以「為世界各地的患者提供負擔得起的醫療需求」為使命,近年已從一家專注於開發困難學名藥的本土企業成功轉型為一間國際化的藥廠,因此廣納世界各地的優秀人才加入,目前全球共有超過1,300名員工,在台灣有近10%的員工為來自全球14個國家,因此美時無論在內部溝通、員工特製餐食及特殊節慶上都有貼心的規劃,也藉此讓全體同仁了解彼此的文化,更可促進同仁間的協同合作。此外,目前美時員工性別男女各半,高階主管的男女比為6:4,提供了平等的升遷管道。

美時更致力於提升員工認同度措施,在薪酬面向,公司每年依據優於市場的薪資水準,依照員工績效予以獎酬;廠區透過不斷升級改造,更貼心規劃充裕的休憩區域,讓員工可在適度的休息後發揮更大的效益。美時將繼續打造一個具有全球競爭力和多元文化的工作環境,並為員工提供一個有成長機會和幸福感的工作場域,為利害關係人創造最佳價值。