台首筆貨櫃船隊永續船舶融資！渣打攜萬海簽30億元融資

引領永續金融服務，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今宣布與萬海航運股份有限公司（2615）（以下簡稱「萬海航運」) 完成十年期新台幣30億元的永續績效連結船舶融資（Sustainability-linked Shipping Finance），為全台首筆貨櫃航運業所簽訂的永續績效連結船舶融資。

此永續連結船舶融資所連結的關鍵績效指標著重於萬海航運的船隊營運能效指標的改善。此案特別透過市場領導且公正的第二方意見提供機構Sustainalytics的檢驗，不僅使用了深具核心價值的關鍵績效指標，並設定了積極且具弘遠規劃的永續目標。渣打銀行以永續金融的模式，攜手客戶的企業營運與財務操作共同達成永續發展的目標，共同促進台灣船運行業的減碳。

為有效推動貨櫃船隊的碳排減量，萬海航運已制定明確的目標，承諾於2030 年船隊較基準年(2008年)將降低 50% 碳排強度，超越國際海事組織訂立的2030行業減碳目標 。此外，萬海航運也取得溫室氣體盤查 ISO 14064-1:2018 及 GHG Protocol 雙認證。2022 年船隊二氧化碳排放強度較前一年減少 5.2%，相較於基準年(2008 年)下降約 34％

為了進一步推動永續發展， 萬海航運的船隊已全面使用低硫燃油，也在91.07% 的自有船舶安裝壓艙水管理設備，並於台中碼頭洗櫃水回收再利用比例高達 94.29%，有效運用水資源。此外，萬海貨運的冷凍櫃也有86% 採用低耗能機種，以提升能源使用效率。在陸地上，萬海航運也透過累積認植養護逾 60 萬棵樹，吸收大氣中約 7,200 噸的二氧化碳排放量。

萬海航運發言人蘇麗梅協理表示，環境保護和永續經營是萬海的核心經營理念。作為一家負責任的航運公司，萬海堅信積極行動是必要的，為此持續推行船隊汰舊換新計畫，並投資於新型節能主機和各種節能設備。同時密切追蹤和分析數據，以減少船隊的溫室氣體排放量，致力實現節能減碳的環境保護目標。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，依據渣打集團擘畫的永續金融藍圖，我們透過多元的產品與服務，以及渣打集團豐沛的跨國資源，協助客戶在拓展業務的同時，也能兼顧永續發展。此次渣打銀行與萬海航運簽署永續績效連結航運融資，不僅是台灣針對貨櫃航運業者的首筆創新，也是渣打銀行在協助客戶積極向淨零碳排轉型的指標案例。

萬海航運不僅是台灣前三大貨櫃航運業者，全球排名也高居第十一，在推動永續發展上，更是不遺餘力。在打造綠色船隊上，萬海航運專注環境安全，運用技術設備提升船舶能效指數(EEXI)，持續優化船舶燃油效率與航行計畫，達成船舶碳強度指標(CII) 等級的提升，並以優於法規能源效率指數(EEDI)打造新船，定期接受外部檢驗機構稽核以落實永續發展。渣打銀行將於貸款期間追蹤企業永續表現，為全球永續共好盡一份心力。