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新北桃園銷售中新成屋逾3千戶 囤房稅新制衝擊重劃區

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
根據財政部公布的房屋稅差別稅率2.0方案（囤房稅 2.0），建商餘屋持有年限2年以內，稅率擬調整為2％～3.6％，超過2年，則稅率區間為2％～4.8％。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
根據財政部公布的房屋稅差別稅率2.0方案（囤房稅 2.0），建商餘屋持有年限2年以內，稅率擬調整為2％～3.6％，超過2年，則稅率區間為2％～4.8％。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

根據財政部公布的房屋稅差別稅率2.0方案（囤房稅 2.0），建商餘屋持有年限2年以內，稅率擬調整為2％～3.6％，超過2年，則稅率區間為2％～4.8％。住展雜誌統計，截至今年7月15日，北台灣公開銷售中的新成屋（不含廠辦、商辦、單價200萬以上豪宅案）合計戶數約4869戶，若建商餘屋採全國歸戶並採最高4.8％稅率，對大型建商影響不小。

北台灣各縣市中，以新北市銷售中新成屋最多，待售戶數約2420戶，占北台灣整體戶數約49.7％。銷售中戶數最多的行政區是板橋區，因捷運府中站、新埔站周邊及江翠北側重劃區等地都有成屋完工釋出，全區待售成屋戶數超過500戶；至於淡海新市鎮也有約490戶成屋尚在新建案市場銷售中。

北台灣線上新成屋數量第二多的是桃園市，約1183戶成屋，又以桃園區待售戶數逾400戶最多，其他如中壢區、平鎮區、大園區也有逾百戶成屋待售。由於目前桃園市版囤房稅給予建商的寬限期為3年，若囤房稅 2.0實施，只給建商2年寬限期，近年積極在桃園重劃區推案的大型業者將深受影響。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，新北、桃園銷售中新成屋戶數較多的原因之一，為近年業者在重劃區大量推案，有助加速人口進駐，帶動區域發展，如林口新市鎮、三峽北大特區等，都是先經過空屋數多、點燈率低的階段，才逐步以相對親民的房價水準，吸引人口移入，使當地生活機能越來越完善。

不過各重劃區受先天條件影響，發展速度略有差異，像淡海新市鎮因氣候及交通等抗性，即便房價水準屬於北台灣相對低檔，移入人口數仍不如預期，線上待售新屋戶數仍多。有淡海經驗在前，若未來囤房稅2.0實施，則業者恐因餘屋消化速度及持有成本等考量，選擇保守在新發展區推案，這情況將不利政府推展新都市計劃區，促進區域均衡發展。

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