禾薪Saviah成功完成A輪資金 進軍全球5G專網市場

5G核心網路軟體新創禾薪科技股份有限公司(Saviah Technologies, Inc.)於今年3月成功完成A輪募資(近新台幣一億元)，由藍濤亞洲旗下的濤略資本領投，聯橫資本與零宇投資跟投，這是禾薪首次對外募資，也進駐新北創力坊(InnoSquare)。

領投的濤略資本表示，看好5G技術優勢為產業帶來的效益，5G核網是5G行動通訊網路的大腦，在推展5G創新應用上至關重要，Saviah 5GC補足了台灣5G行動通訊網路產業發展上所欠缺的核網軟體。MWC 2023世界行動通訊大會中，仁寶、和碩、明泰等台廠皆採用Saviah 5GC來發展其5G企業專網解決方案，顯示Saviah 5GC的技術與產品已獲得合作夥伴肯定。期勉禾薪在研發上持續領先，攜手國內外合作夥伴共創5G專網的商業價值，進軍全球5G專網市場。

Saviah 衍生於陽明交大團隊之經濟部價創計畫，經濟部技術處邱求慧處長表示：「Saviah 5GC具前瞻創新性，為我國發展5G生態鏈及推動5G專網落地本國產業不可或缺的關鍵核心。」

Saviah 團隊大合照。圖/禾薪科技提供

Saviah成立台北辦公室 服務更多客戶夥伴

為了服務更多客戶，禾薪選定內湖科技園區的t.Hub作為台北辦公室，於7月19日舉辦開幕茶會，邀請眾多5G專網生態系的合作夥伴與貴賓，包括經濟部轄下的技術處、工業局，數發部轄下的資策會、電信技術中心，中華電信、和碩、仁寶、明泰、亞旭、美商超微電腦、趨勢科技、零壹科技、辰隆科技等業者共襄盛舉，見證禾薪成長的里程碑。中華電信技術長暨執行副總經理林榮賜擔任貴賓致詞時表示，團隊從申請經濟部的價創計畫開始就與中華電信研究院合作，很高興看到Saviah的成長，也肯定其對台灣5G核心網路技術發展的貢獻，期待與Saviah強強聯手，共創商機。

Saviah 5GC領先開發3GPP R16國際標準 多元垂直場域實證5G專網應用

禾薪自主開發的Saviah 5GC支援多種5G專網應用場景，相對於競爭產品，更有成本效益及高彈性的軟硬體整合能力，已與國內外知名網通設備商、系統整合商、電信營運商、應用服務商等合作，部署5G專網應用場域包括多座智慧工廠、高雄亞灣無人機電競場、陽明交大智慧醫院模擬病房等，同時也領先開發3GPP R16國際標準，確保產品與技術能延續競爭優勢。