官方認證！北市住宅單價上漲近5％ 創9年新高

台北市地政局今（20）日發布2022年不動產動態年報，全市買賣交易件數1萬7,322件，年減15.99%；交易總額4,730億元，年減16.86%；預售屋案件申報交易量因2021年申報制度改變，致申報件數大幅增加，去年轉為下跌，交易件數3,451件，年減29.73%；租賃案件申報交易量方面，去年交易件數9,543件，年增21.04%。

觀察細部資料，去年住宅交易量1萬2,980件，年減8.73%，住宅交易總額3,560億元，年減8.97%；住宅平均交易總價為2,663萬元，年減3.44%，全市住宅平均單價為每坪73.9萬元，年增4.97%，創2013年統計以來新高。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，官方數據顯然認證各類不動產狀況的量縮價增，雖然見總價下修，但單價上漲，也代表小宅化的趨勢明顯，像林森、大安、信義、松山等屋齡輕、屋況佳的小宅，都來到百萬元。

值得注意的是，陳炳辰說，住宅租賃上量體走升，民眾買不起房，租賃需求熱依舊為趨勢，儼然相關補貼與市場透明化都是政策推展的重點。

全市辦公市場租賃方面，交易量為869件，年減1.03%，其中商辦交易量798件，年減2.68%，廠辦交易量71件，年增22.41%，終止連6年下滑趨勢。

商辦交易量以信義商圈27件居冠；廠辦交易仍集中內科。平均月租金，由信義商辦以每坪3,844元稱王；廠辦以南港經貿每坪1,373元居首。

全市店面租賃申報方面，交易量514件，年減4.64%，創近8年以來新低，店面平均月租金單價每坪2,488元，年增5.11%，惟較2015年高點，下跌21.56%。