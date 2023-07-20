TPASS 運量累積1,754萬人次 交通部估9月再湧人潮

交通部今（20）日指出，三大生活圈月票上路兩周以來，統計7月1日至18日累計已有56.7萬人次購買 TPASS 月票，使用 TPASS 月票搭乘公共運具運量則累計達到1,754萬人次，且均仍在持續成長當中。

交通部表示，交通部表示三大生活圈 TPASS 月票自7月1日上路後民眾反應非常熱烈，在月票購買人數及公共運輸使用人次持續創下新高，也帶動整體公共運輸運量成長，未來預期9月份開學後將會再有另一波的購買人潮與使用量，該部也會持續觀察月票使用情形及蒐集分析實施成效，做為未來精進及推廣 TPASS 月票的參考。

其中在月票購買人數部分，基北北桃月票已販售41.4萬張，已超過原本雙北1280月票單月最高銷售34.3萬張，相較疫情前同期28.5萬張增加約45%；在南高屏月票部分則販售達4.2萬張，亦超過原本高雄 mengo 月票單月最高銷售1.2萬張，相較疫情前同期5,000張增加約7倍。

在月票搭乘運量部分，工作日平均每日約有117.9萬人次使用，最高使用日為7月14日將近140萬人次；假日平均每日約有56.6萬人次，最高使用日為7月15日達到78.5萬人次；另外在民眾使用月票搭乘運具以捷運(含輕軌)所占比例最高，其次為公車，再其次為台鐵。交通部另表示 TPASS 已帶動民眾使用公共運輸意願，整體公共運輸運量亦有增加，惟目前還在統計當中在7月底會有比較完整的資料，屆時將再予發布。

另交通部亦說明，目前三大生活圈 TPASS 月票運作已日趨穩定，上路初期有部分驗票系統設定及專用通道標示導引問題也已經改善完成，大部分民眾亦已逐漸熟悉月票運作方式，使用情況越來越順暢。該部預估7-8月為暑假期間，可能有部分學生沒有購買月票需求，因此預期8月月票使用將與7月相似呈現穩定型態，9月開學後將會有另一波學生使用人潮，屆時月票販售及使用人次將會再向上攀升，該部也會持續蒐集及掌握月票使用情形，並加強專用通道相關的導引及要求運輸業者預為調度籌備運能，以期9月時運作順暢。

交通部最後表示，除三大生活圈月票外，另尚有桃竹竹苗生活圈、北宜生活圈、嘉義縣、臺東縣及花蓮縣等亦已提出月票計畫；雲林縣、嘉義市及澎湖縣則尚在規劃中，該部會請公路總局持續輔導地方政府及儘速完成審查與核定作業，以減輕國人生活負擔及提升公共運輸使用率，進一步強化國內經濟與社會發展韌性，為國內公共運輸發展與整體交通改善帶來新的契機。