艾伯維6度蟬聯「台灣最佳企業雇主」 讓員工彈性上班

艾伯維藥品第六度蟬聯亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》雜誌評選的「台灣最佳企業雇主」金獎，在今年339家企業參與評選中脫穎而出，成為最終94家的通過企業之一。艾伯維人力資源處處長黃宜蕾表示，艾伯維去年起實施「探索者計畫」，替有意願、潛力的員工安排「一對一導師」協助探索新職務、跨部門挑戰的機會，讓員工在職場上持續發光發熱。

黃宜蕾表示，本次最佳企業雇主評選中，在「追求多元、公平、包容的友善職場」的員工匿名問卷中，艾伯維於核心、個人、團體等三大面向評分皆優於所有參賽企業員工的平均。員工年資、職位高低均重視員工溝通、公司提供彈性的工作措施，鼓勵跨部門團隊合作上表現也相當優異。

黃宜蕾說，去年起艾伯維實施的「探索者計畫」，對於有意願、且具潛力的員工，依據員工特質，安排一對一的導師透過專案輔導歷練以及完整且多元的學習藍圖，給予員工探索新職務、跨部門挑戰的機會。

參與探索者計畫的艾伯維員工、免疫事業部資深業務專員林怡辰說，跟著導師在專案計畫做中學，接觸有別自己原先職務的人事物，「感覺像換了一個工作很新鮮」。當回到原來的崗位時，也對原先熟悉的工作重新有了不同的想法。

新冠肺炎疫情趨緩後，不少上班族都須重新回到辦公室工作，但艾伯維仍維持彈性上班措施，包括彈性上下班時間，員工確保在上午10點至下午4點30分的核心工作時段工作，保持聯繫及處理工作事務，以及「Where We Work」模式，員工在每周進入辦公室三天的原則下，其他工作日可彈性選擇工作地點。

艾伯維藥事政策暨新產品規劃處資深經理詹雅婷表示，和主管、同事保持電話與通訊軟體的暢通、出席重要會議，與客戶與利害關係人保持聯繫，不一定要坐在辦公桌前才能完成工作，也不影響工作的效率與當責，卻保有自主安排的彈性。

黃宜蕾說，除「台灣最佳企業雇主」外，艾伯維今年也獲得卓越職場研究機構頒發「2023台灣最佳職場」的認證。艾伯維每年提供兩天有薪志工假、舉辦全球志工周，鼓勵員工回饋社區。今年台灣艾伯維有三分之一員工參與志工周活動，協助公益團體為育幼院童種植及收成安心蔬菜，以及探訪社區中的獨居長輩，員工們也在活動中感受到助人的成就感。