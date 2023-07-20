北台待售新屋逾4800戶、這區賣壓最重 囤房稅讓建商剉咧等

行政院日前拍板囤房稅2.0，住展雜誌統計指出，截至今年7月15日，北台灣公開銷售中的新成屋案有302個，合計戶數約4,869戶。若未來囤房稅2.0上路，建商餘屋採全國歸戶並採用最高4.8％稅率，對大型建商的影響將不小。

北台灣各縣市中，以新北市銷售中新成屋102個最多，待售戶數約2,420戶，占北台灣整體戶數約49.7％。

銷售中戶數最多的行政區是板橋區，因捷運府中站、新埔站周邊及江翠北側重劃區等地都有成屋完工釋出，全區待售成屋戶數超過500戶。至於淡海新市鎮所在的淡水區，也有約490戶成屋尚在新建案市場銷售中。

北台灣線上新成屋數量第二多的是桃園市，82個建案約1,183戶成屋等待成交，之中又以桃園區待售戶數逾400戶最多，其他如中壢區、平鎮區、大園區也有逾百戶成屋待售。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，根據財政部公布的房屋稅差別稅率2.0方案（囤房稅 2.0），建商餘屋持有2年以內，稅率擬調整為2%~3.6％，持有超過2年，則稅率區間為2％～4.8％。

由於目前桃園市版囤房稅給予建商的寬限期為3年，若囤房稅2.0實施，只給建商2年寬限期，近年積極在桃園重劃區推案的大型業者將深受影響。

成采錡表示，新北、桃園銷售中新成屋戶數較多的原因之一，為近年業者在重劃區大量推案，此舉有助於加速人口進駐，帶動區域發展。如林口新市鎮、三峽北大特區等，都是先經過空屋數多、點燈率低的階段，才逐步以相對親民的房價水準，吸引區外人口移入，使當地生活機能越來越完善。

不過各重劃區受先天條件影響，發展速度略有差異，像淡海新市鎮因氣候及交通等抗性，即便房價水準屬於北台灣相對低檔，移入人口數仍不如預期，線上待售新屋戶數仍多。