超級大磁鐵！台中市上半年淨遷入人口超過2.2萬人

中部人口大風吹！根據統計資料顯示，由於生活機能日趨完善，加上交通便捷、重大建設陸續展開，台中不僅吸引中部各縣市人口，甚至也把其他五都人口一起吸納，上半年淨遷入人口突破2.2萬人，儼然成為超級大磁鐵。

值得注意的是，中部五縣市中，又以彰化人最愛往台中走；而小資族買房，彰化人購屋也有台中化趨勢。

根據內政部人口遷移資料，中部地區包含台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣出現變化，五縣市除了彰化縣，今年上半年人口都是淨遷入的狀態(遷入人口大於遷出人口)，台中市上半年遷出人口5萬6,435人，遷入人口7萬8,463人，淨遷入超過2.2萬人，從彰化縣遷往台中市將近5,000人。

上半年平均房價方面，苗栗、南投、雲林還維持1字頭，彰化叩關2字頭，台中市平均房價每坪26.8萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，台中市雖然這幾年來房價漲幅大，但各個重劃區新案選擇多，且具有交通優勢及大型購物中心，台中不僅吸引中部各縣市人口，甚至也把其他五都人口一起吸納，儼然超級大磁鐵，上半年淨遷入人口可破2萬人。

中部各縣市人口往台中市聚集情況顯著，今年上半年彰化縣遷往台中市的人數共4,899人，比台中遷往彰化的人數多2,700人，南投縣遷往台中共2,368人，全台除了新北市，就屬彰化縣及南投縣移往台中的人口最多，苗栗縣及雲林縣遷入台中的人口都在1,400人以上。

比較中部各縣市今年上半年房價，台中市每坪約26.8萬元，彰化縣20.0萬元，苗栗縣18.4萬元，南投縣17.9萬元，雲林縣15.2萬元，彰化縣與台中縣房價差距越來越小。

住商不動產彰化大埔加盟店店東黃天福指出，台中市生活機能佳，這幾年越來越多大型高端消費的場所，吸引彰化縣的高端買方移入，由於從彰化以高速公路、中彰快速道路可在15分鐘到達台中市中心，從台中轉入彰化買房也不少。

彰化目前新大樓開價最高約35萬至40萬元，多數買方可接受的價格帶是每坪27萬至30萬元。

有別於以往到彰化購屋通常以透天為主，隨著彰化市、員林市、和美鎮可開發的土地越來越少，新案推華廈、大樓比例大幅增加，且買方訴求低總價，熱門房型為2、3房，促使彰化縣靠近台中市區域，主要購屋型態趨向台中化。

郎美囡表示，今年政府大力宣傳的行政院通勤月票「TPASS」，政策目的在於減輕民眾的交通負擔，促進民眾使用大眾運輸工具，並以此均衡城鄉區域發展。