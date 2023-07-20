快訊

NVIDIA黃仁勳穿黑皮衣 AMD蘇姿丰則有三項標配

開箱遺體相驗解剖室 資深法醫蔡勝州親示範開頭顱

夏天最後節氣！周日「大暑」到 命理師：5生肖運勢夯到爆

超級大磁鐵！台中市上半年淨遷入人口超過2.2萬人

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中不僅吸引中部各縣市人口，甚至也把其他五都人口一起吸納。記者宋健生/攝影
台中不僅吸引中部各縣市人口，甚至也把其他五都人口一起吸納。記者宋健生/攝影

中部人口大風吹！根據統計資料顯示，由於生活機能日趨完善，加上交通便捷、重大建設陸續展開，台中不僅吸引中部各縣市人口，甚至也把其他五都人口一起吸納，上半年淨遷入人口突破2.2萬人，儼然成為超級大磁鐵。

值得注意的是，中部五縣市中，又以彰化人最愛往台中走；而小資族買房，彰化人購屋也有台中化趨勢。

根據內政部人口遷移資料，中部地區包含台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣出現變化，五縣市除了彰化縣，今年上半年人口都是淨遷入的狀態(遷入人口大於遷出人口)，台中市上半年遷出人口5萬6,435人，遷入人口7萬8,463人，淨遷入超過2.2萬人，從彰化縣遷往台中市將近5,000人。

上半年平均房價方面，苗栗、南投、雲林還維持1字頭，彰化叩關2字頭，台中市平均房價每坪26.8萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，台中市雖然這幾年來房價漲幅大，但各個重劃區新案選擇多，且具有交通優勢及大型購物中心，台中不僅吸引中部各縣市人口，甚至也把其他五都人口一起吸納，儼然超級大磁鐵，上半年淨遷入人口可破2萬人。

中部各縣市人口往台中市聚集情況顯著，今年上半年彰化縣遷往台中市的人數共4,899人，比台中遷往彰化的人數多2,700人，南投縣遷往台中共2,368人，全台除了新北市，就屬彰化縣及南投縣移往台中的人口最多，苗栗縣及雲林縣遷入台中的人口都在1,400人以上。

比較中部各縣市今年上半年房價，台中市每坪約26.8萬元，彰化縣20.0萬元，苗栗縣18.4萬元，南投縣17.9萬元，雲林縣15.2萬元，彰化縣與台中縣房價差距越來越小。

住商不動產彰化大埔加盟店店東黃天福指出，台中市生活機能佳，這幾年越來越多大型高端消費的場所，吸引彰化縣的高端買方移入，由於從彰化以高速公路、中彰快速道路可在15分鐘到達台中市中心，從台中轉入彰化買房也不少。

彰化目前新大樓開價最高約35萬至40萬元，多數買方可接受的價格帶是每坪27萬至30萬元。

有別於以往到彰化購屋通常以透天為主，隨著彰化市、員林市、和美鎮可開發的土地越來越少，新案推華廈、大樓比例大幅增加，且買方訴求低總價，熱門房型為2、3房，促使彰化縣靠近台中市區域，主要購屋型態趨向台中化。

郎美囡表示，今年政府大力宣傳的行政院通勤月票「TPASS」，政策目的在於減輕民眾的交通負擔，促進民眾使用大眾運輸工具，並以此均衡城鄉區域發展。

不過，中部地區大眾運輸工具密集度低，台中市捷運目前僅有綠線，中部各縣市客運、公車班次有限，對通勤族而言助益不大，民眾還是習慣開車、騎車，因此居住遷徙仍依據機能、房價及開車通勤時間做為篩選條件。

2023年上半年中部五縣市人口遷移及房價概況一覽。住商機構提供
2023年上半年中部五縣市人口遷移及房價概況一覽。住商機構提供

房價 買房 台中市 彰化

延伸閱讀

嫌貴仍搶 彰化不二坊蛋黃酥開放中秋電話訂購...塞爆

中央食農教育推廣計畫給錢 彰化縣遙遙領先

新北人口回升 估7月底逾403萬再創歷史新高

人氣不輸陳耀訓！ 彰化知名「不二坊蛋黃酥」公告 8／16開放中秋節電話預約

相關新聞

超級大磁鐵！台中市上半年淨遷入人口超過2.2萬人

中部人口大風吹！根據統計資料顯示，由於生活機能日趨完善，加上交通便捷、重大建設陸續展開，台中不僅吸引中部各縣市人口，甚至...

國泰航空東京機票盛夏促銷 經濟艙來回一萬三有找

國泰航空自即日起至2023年7月31日止，推出東京機票短期促銷。於活動期間預訂2023年8月6日至9月26日由台北出發前...

打炒房、建價飆 讓都更危老停擺

台北市屋齡超過卅年逾六十萬戶的老屋，要執行都更或危老恐怕更加牛步化。金融圈人士指出，各銀行的都更及危老業務大幅縮水，主要...

30年戲院都更難 2億求售流標

位於台北市民生東路五段、民生圓環旁的新民生戲院，已有卅多年歷史，早年常可見民眾大排長龍買票看電影，成為民生社區人的共同回...

華航挺進北美高喊增班 董座謝世謙瞄準新主力戰場

航空北美線大戰，全面開打。華航董事長謝世謙表示，瞄準全球客運市場復甦商機，繼歐洲的布拉格開航後，北美線會是新的主力戰場，...

長榮航、星宇攻北美線 也有動作

華航、長榮航搶進歐洲線之後，北美線戰雲密布，長榮航穩居北美線一哥，但華航在東南亞的布局規模是國內最大，能大吃北美的轉機市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦