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房價飆漲沒理由了？造價短期到頂 營造指數首見兩月衰退

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

過去一段推升房價上揚的工程造價，短期內似乎出現到頂的趨勢，根據主計處的營造工程物價指數顯示，今年6月營造工程物價指數為108.77，年減0.23%，是近6年半以來，首度連2個月年增率衰退，專家指出，從2017年以來營造工程物價指數單月年增都只增不減，反映短期造價應該已經到頂，且也已經充分反映在推案的房價上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，造價上揚帶動全台房價走揚，尤其是2021~2022年更為明顯，不過近期原物料價格回檔，雖然工資仍維持高檔，但整體造價已經沒有繼續衝高，也代表因為造價再刺激房價的因素已經解除，不過反映過去一段造價大漲，短期房價也大幅修正的空間也有限，但建商開發期與銷售時間雙雙拉長，更考驗開發商的經營與財務能力。

統計顯示，2017~2020平均營造工程物價指數年漲1.42%~3.35%，整體造價還算平穩，不過2021累計平均年增10.94%，2022累計平均上漲7.36%，整個造價呈現大漲走勢，一直到今年前4月仍居高不下，不過5、6月營造工程物價指數年增率是近6年首度開始下滑，5月年減0.05%，6月擴增到年減0.23%，造價漲不動狀況明顯。

若以各項分類來看，水泥與砂石價格仍在高檔，滑落較為明顯的為金屬製品，其餘價格多在高檔盤整，不過工資指數6月仍創新高，顯示缺工與高工資狀況仍嚴峻。

曾敬德表示，造價平穩也有助於房價不再飆漲，加上平均地權條例嚴打預售投機行為，市場買氣下滑後，一手市場現在不再全面熱銷，只有個案表現空間，不過房價還在高檔未明顯鬆動，接下來要觀察中小型建商動向。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 物價 平均地權條例

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