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政策作多日股最明確 野村投信：日股三理由受國際青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日股評價面具優勢與吸引力。投信提供。
日股評價面具優勢與吸引力。投信提供。

日本股市創下33年來的歷史高點，資金行情也進一步推升日本東證股價指數（TOPIX），根據 EPFR 統計，上周日本股票型基金淨流入達14億美元，呈現連續六周淨流入態勢，2023年以來日本股票型基金淨流入高達2,646億美元。以評價面來說，即便日經指數創33年新高，評價面依舊相對美股便宜，過去日本股市漲幅有限，目前日股本益比僅為17.4倍 ，遠低於美股標普500指數，顯示日股價廉物美，後市持續看旺。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，相較歐美國家，日本仍是「政策作多」最明確的市場，因此持續受到國際青睞。主要理由有三個：

【流動性】2023年日本春鬪加薪幅度創30年最大！內需消費起飛，日本經濟華麗轉身

今年春鬥在勞資協商後薪資大幅調漲，為30年來最大漲幅，隨著薪資大幅調整促使內需消費拉抬經濟，形成良性循環，加速日本經濟甦醒成長的可能性，日本政府公布的第1季GDP成長超乎預期，年成長率達到1.6％，也是過去三季以來的首次正增長。日本這次真的不一樣，擺脫通縮泥沼，走出失落的30年，支持著日股長期看好的重要因素是由通縮轉向通貨復膨 (又稱溫和通膨)，日本不再捲入通縮的螺旋，而是走向企業投資、薪資增長和消費者支出的上升階段。

【結構性】日企被要求改善股價淨值比，代表未來股價上漲空間大

目前日股「股價淨值比（PBR）」相較於歐美市場仍屬偏低，2023年3月東京證券交易所（TOPIX）要求股價淨值比低於一倍的企業必須提出改善策略。一般來說，股價淨值比低於一倍的企業，多半財務有問題；然而，日本企業有別於其他國家，即使股價淨值比低於一倍，財務依然強靭健全，藉由改善股價淨值比來強化並確保股東權益報酬率（ROE），其中一個方式就是買進自家公司股票提升 ROE。

近期日企庫藏股買回占市值比重已超越美國，成為提高日本企業 ROE 的一大助力，顯示日股仍有很大的上漲空間。當前企業體質改革有助於提高股東報酬水準及企業獲利，可望進一步推升日股表現，加上日本企業的治理即將進入新階段，日股長期吸引力將更誘人。

【周期性】日圓貶值，助攻企業獲利及觀光熱絡

日本央行新總裁植田和男可望持續貨幣寬鬆政策，有利日圓持續貶值，日圓貶值效應帶動日本觀光旅遊熱潮，日本旅遊市場顯著復甦。根據日本官方統計，預估今年觀光旅客回流有機會恢復至疫情前入境水準，預期2024年日本入境人數將達6,500萬人，每年商機更可望達7.8兆日圓。

張繼文進一步表示，日經225指數創33年新高並非泡沫，疫後復甦對日本股市所帶來的好處是一次性的，特別是國境開放後國際觀光客大幅回流的主因，消費支出因而強勁增長，有助於支撐日本經濟體，弱勢匯率正是近年來日本企業獲利強勁成長的主因，不單有利日本企業財務結構改善，製造業獲利回升，企業外銷獲利大幅成長，有助提升出口競爭力與挹注企業的獲利表現，支撐股價動能向上。

展望未來，日本維持貨幣寬鬆政策，有利日本製造商及出口商獲利，推升日股長線漲勢表現，帶動日本經濟發展，投資日股更有利基；未來日圓匯價若開始轉強，內需、消費、交通觀光等產業長期成長性都很可觀。建議投資人依己身風險承受度布局主動型日股基金，交由日本專業經理團隊的操作選股，取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接這波日股榮景，掌握進場佈局的好時機。日本野村資產管理基金團隊，擅長掌握日股優質個股潛力，精準掌握日股趨勢，追求長期資本成長機會，讓您投資日股更有感。

野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金績效。廖賢龍／製表
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日本消費者物價指數（CPI）年增率與年經濟（GDP）成長率走勢。投信提供
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