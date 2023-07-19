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下斡旋、簽要約書有何不同？專家揭買房議價關鍵

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

一般購屋流程中，若遇見心儀的物件，房仲會建議盡快下斡旋或簽訂要約書，以展現購屋誠意、進入議價階段，確保可以順利買入房子，兩者有何不同？

信義房屋台北東門店店長程紹幃在 Podcast 節目《房屋聽信義》表示，下斡旋及簽訂要約書，兩者最大的差異在於斡旋需交付斡旋金，而要約書則無須支付任何款項。

若有違約情事，斡旋是以斡旋金當作違約金，而要約的違約金則是買賣總價的3%。一線業務洽談時雖然沒有太大的區別，但對屋主而言有現金作為保證，心理上會較踏實、較審慎以對。

程紹幃表示，不論斡旋或要約書都是買方表達購屋誠意，實務上以選擇斡旋者居多；口頭承諾因沒有簽訂相關文件，買賣雙方都可能會對於價格或交易與否反悔，因此仲介一般會建議若有屬意的物件，盡快下斡旋確認價格，以保障購屋的優先權與價格。斡旋金用途便是保證金，仲介持斡旋金代表買方，以買方希望的條件跟屋主洽談溝通。

程紹幃表示，斡旋出價是一門藝術，建議出價前參考實價登錄或周遭類似物件的成交價，若價格和市場行情落差太大，買賣雙方就無法有效率地討論，交易很可能無法完成。

若在下斡旋後仍有疑慮，程紹幃表示，原則上只要在斡旋時效內、屋主同意情況下，還是有撤回的權利。但若超過有效期、屋主不同意，或在有效時間內下了斡旋，屋主也同意後又想撤回，上述狀況都屬失效，可能會有違約金產生。

程紹幃提醒購屋族，不論下斡旋或是任何契約的簽訂都有審閱期，依據內政部規範定型化契約有三天審閱期，可以充分了解後再決定。

此外，買房前務必詳閱「不動產說明書」，掌握房屋所有細節、包括違建、或漏水壁癌等瑕疵；再者，下斡旋時，若雙方有從事相關房屋買賣產業，信義房屋將會對彼此進行身分揭露，讓資訊更透明，買房下斡旋更安心。

信義房屋 買房 房仲

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