中科台中園區擴建二期 這一區房價先受惠年漲逾10%

中科台中園區二期擴建開發計畫已通過環評審查，預估該計畫將提供約4,500個就業機會，產業的建設和人口的流入也為周邊房市發展注入動能。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，近一年中科台中園區周邊四大行政區的平均房價皆呈現上漲趨勢，以大雅區的房價漲勢最為亮眼、年漲幅高達13.8%，龍井區、沙鹿區和西屯區的漲勢則相對平緩，分別為3.2%、3.0%、0.3%。

東森房屋大雅中清加盟店資深業務經理郭宸緯表示，大雅是中科客層外溢第一站，又有房價基期低、建設題材豐沛等優勢，區域房市前景相當值得期待。

郭宸緯指出，大雅位於台中相對外圍的蛋白區，近年來伴隨中科的蓬勃發展，大雅的房市也有了翻天覆地的變化。大雅緊鄰中科台中園區，從大雅市區騎車到中科僅需5分鐘左右，再加上房價基期低的先天優勢，不少中科客群都會優先選擇到大雅買房定居。

另外，國道1號增設銜接台74線系統交流道工程也預計於明年5月底前通車，屆時大雅的交通機能將會更加完善，區域交通擁塞問題也有望得到紓解，再搭配周邊台中國際機場擴建、台中機捷橘線的建設規劃，從長線來看，大雅房市發展前景的確很有想像空間。

郭宸緯表示，大雅市區內素地資源有限，新建案數量相對較少，其成交單價基本都在3字頭上下，個別預售案的成交單價甚至可以達到4字頭，相比之下，中古屋的價格更顯親民，也是目前市場上的銷售主力。

雖然今年以來受升息干擾，民眾的購屋信心下降，帶看量銳減，交易週期拉長，但大部分屋主仍非常看好大雅的後市發展，在當前房市景氣下行的階段，反而會比之前更加惜售，在議價空間上也相當堅持。目前大雅市區內以總價1,500萬元左右的中古透天接受度最高，買方大多為首購、新婚、換屋需求。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，除大雅自身豐富的房市題材外，周邊水湳經貿園區、十四期重劃區、七期新市政中心的發展，同樣也會對大雅的房市起到一定的帶動作用。