北市府修法加速危老重建 耐震初評免複審8月1日上路

北市府加速推動老舊房屋重建不遺餘力，昨天市政會議通過「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」修訂，鬆綁「耐震評估免複審」，可縮短提送審查機構複審時間約1至2個月，節省審查流程及複審經費數萬元，預計8月1日上路。

建管處指出，此次修訂對建築物結構安全性能初步評估結果未達最低等級者（R＞45分），未來僅須檢附評估機構評估報告書及相關文件，不用再檢附審查機構審查通過證明文件，即可認定適用危老條例範圍，提前進入危老重建計畫審核程序。

建管處長虞積學說，考量老舊建築物防災、抗震能力亟待提昇，北市府已會同民間專業團體及專業人員成立「危老重建輔導團」、「危老重建工作站」及培訓「危老重建推動師」等措施，輔導民眾申請危老重建事宜。

北市現已設置116處危老重建工作站，並安排危老重建推動師進駐，提供免費諮詢服務，意者可至建管處官網「危老重建專區」查詢就近工作站或績優推動師洽詢。