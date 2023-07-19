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北市府修法加速危老重建 耐震初評免複審8月1日上路

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市危險及老舊建築物結構安全性能評估修訂後作業程序流程圖。圖／建管處提供
台北市危險及老舊建築物結構安全性能評估修訂後作業程序流程圖。圖／建管處提供

北市府加速推動老舊房屋重建不遺餘力，昨天市政會議通過「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」修訂，鬆綁「耐震評估免複審」，可縮短提送審查機構複審時間約1至2個月，節省審查流程及複審經費數萬元，預計8月1日上路。

建管處指出，此次修訂對建築物結構安全性能初步評估結果未達最低等級者（R＞45分），未來僅須檢附評估機構評估報告書及相關文件，不用再檢附審查機構審查通過證明文件，即可認定適用危老條例範圍，提前進入危老重建計畫審核程序。

建管處長虞積學說，考量老舊建築物防災、抗震能力亟待提昇，北市府已會同民間專業團體及專業人員成立「危老重建輔導團」、「危老重建工作站」及培訓「危老重建推動師」等措施，輔導民眾申請危老重建事宜。

北市現已設置116處危老重建工作站，並安排危老重建推動師進駐，提供免費諮詢服務，意者可至建管處官網「危老重建專區」查詢就近工作站或績優推動師洽詢。

建管處表示，達3戶建物所有權人同意可向北市府委託廠商台北市建築師公會申請駐點說明，達10戶同意可申請辦理說明會。盼助市民解決疑義，盡速達成更新重建目的，簡化後危老重建計畫應備文件及申請書表可至建管處官網查詢。

北市通過「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」修訂，鬆綁耐震評估免複審，可縮短辦理時程、減少費用，預計8月1日上路。本報系資料照／記者林俊良攝影
北市通過「台北市危險及老舊建築物加速重建辦法」修訂，鬆綁耐震評估免複審，可縮短辦理時程、減少費用，預計8月1日上路。本報系資料照／記者林俊良攝影

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